Cardenal Baltazar Porras alzó su voz por los presos políticos y la crisis en Venezuela desde Roma

El cardenal Baltazar Porras alzó su voz por los presos políticos y denunció la «corrupción» y «falta de autonomía» en los organismos de Venezuela, durante un discurso ofrecido en la Universidad Lateranense de Roma en el marco de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

«Tal como lo ha señalado reiteradamente la Conferencia Episcopal Venezolana, vivimos en una situación moralmente inaceptable. La merma del ejercicio de la libertad ciudadana, el crecimiento de la pobreza, la militarización como forma de gobierno que incita a la violencia y la introduce como parte de la vida cotidiana, la corrupción y la falta de autonomía de los poderes públicos y el irrespeto a la voluntad popular continua en un panorama que no ayuda en la convivencia pacífica ni a superar las carencias estructurales de la sociedad», dijo Porras.

«José Gregorio Hernández se convierte en un ícono que amalgama a todos en nuestra sociedad más allá de las diferencias de toda índole existente. Desde la realidad venezolana adquiere relevancia extrema de los migrantes a quienes hay que responder desde acogerlos, protegerlos, promoverlos e integrarlos. Cada ser humano es hijo de Dios, en él está impresa la imagen de Cristo», prosiguió.

Asimismo, alzó su voz por aquellas personas que siguen en los calabozos de los organismos de seguridad de Venezuela por su postura política. «Por último el tema de los presos políticos, privados de libertad por razones no siempre claras, se rompe la unidad familiar y sufren todos sin que haya a quien recurrir»

El cardenal concluyó su intervención apelando a la esperanza en medio de la adversidad. «Es una ocasión que la Providencia nos ofrece para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una democracia más plena y un país más solidario».