Mundo

Cardenal Baltazar Porras alzó su voz por los presos políticos y la crisis en Venezuela desde Roma

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Porras

El cardenal  Baltazar Porras alzó su voz por los presos políticos y denunció la «corrupción» y «falta de autonomía» en los organismos de Venezuela, durante un discurso ofrecido en la Universidad Lateranense de Roma en el marco de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

«Tal como lo ha señalado reiteradamente la Conferencia Episcopal Venezolana, vivimos en una situación moralmente inaceptable. La merma del ejercicio de la libertad ciudadana, el crecimiento de la pobreza, la militarización como forma de gobierno que incita a la violencia y la introduce como parte de la vida cotidiana, la corrupción y la falta de autonomía de los poderes públicos y el irrespeto a la voluntad popular continua en un panorama que no ayuda en la convivencia pacífica ni a superar las carencias estructurales de la sociedad», dijo Porras.

Leer Más

migrantes
Rescatan a 208 migrantes en una bodega de México, entre ellos había venezolanos
EN VIDEO: La dura advertencia de la primera ministra de Italia a los migrantes que entren de forma ilegal a ese país
Crisis del Esequibo llegó hasta el Vaticano, el papa habló de las tensiones entre Venezuela y Guyana

LEA TAMBIÉN: VIRAL: DEVOTOS DE JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ Y CARMEN RENDILES CANTARON EL «ALMA LLANERA» EN LA PLAZA DE SAN PEDRO DEL VATICANO

«José Gregorio Hernández se convierte en un ícono que amalgama a todos en nuestra sociedad más allá de las diferencias de toda índole existente. Desde la realidad venezolana adquiere relevancia extrema de los migrantes a quienes hay que responder desde acogerlos, protegerlos, promoverlos e integrarlos. Cada ser humano es hijo de Dios, en él está impresa la imagen de Cristo», prosiguió.

Asimismo, alzó su voz por aquellas personas que siguen en los calabozos de los organismos de seguridad de Venezuela por su postura política. «Por último el tema de los presos políticos, privados de libertad por razones no siempre claras, se rompe la unidad familiar y sufren todos sin que haya a quien recurrir»

El cardenal concluyó su intervención apelando a la esperanza en medio de la adversidad. «Es una ocasión que la Providencia nos ofrece para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una democracia más plena y un país más solidario».

Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

IMPACTANTE VIDEO: Inmenso silo de granos de soya se derrumbó e hizo correr a decenas de personas
IMPACTANTE VIDEO: Inmenso silo de granos de soya se derrumbó e hizo correr a decenas de personas
EEUU
Así fue la carta que los padres de un periodista preso en el país le enviaron al papa León XIV
Así fue la carta que los padres de un periodista preso en el país le enviaron al papa León XIV
Venezuela
EN VIDEO: Baranda de gradas colapsó durante un partido de fútbol escolar, hubo al menos cinco heridos
EEUU