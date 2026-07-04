VIDEO EMOTIVO: Rescataron a otro perrito tras pasar diez días entre los escombros en La Guaira

Un pequeño perrito de raza Yorkshire fue rescatado de entre los escombros en La Guaira tras 10 días prácticamente sepultado, pero ahora ha vuelto a nacer gracias a la incansable búsqueda de rescatistas que no se han dado por vencidos a pesar de cumplirse casi una semana y media del demoledor desastre.

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De acuerdo con un video viral divulgado por el usuario Aaron Lusinche, quien ha prestado apoyo en las labores de rescate, habían detectado señales de vida de entre las ruinas de uno de los edificios a pesar de que otros pensaron que era solo su imaginación, producto del desgaste físico.

En ese sentido, narró que, a pesar de que el tiempo se acababa, nuevamente volvieron a registrar tales señales. Fue entonces cuando, en el último intento por encontrar vida, ocurrió el milagro y dieron con el perrito.

Tras sacarlo con vida, procedieron a darle agua al canino pequeño que estuvo deshidratado por los tantos días sin poder beberla.

«Cuando parece que ya no hay esperanza, siempre hay una luz al final. Valió la pena cada segundo», concluyó el material.