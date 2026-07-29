VIDEO: El desgarrador testimonio de la periodista que perdió a sus dos hijas, padres y abuela durante los terremotos en La Guaira

Gabriela Yánez, periodista de 28 años, perdió a sus dos hijas, padres y abuela durante los terremotos del 24 de junio, cuando el edificio de Residencias Los Corales donde vivían colapsó por completo.

«Los escombros me rompieron el alma y sepultaron mi vida», relató entre lágrimas durante una entrevista en el programa radial de Shirley Varnagy, en Onda La Superestación.

Yánez contó que al llegar a la zona no reconoció el lugar, puesto que el edificio ya no estaba. Cuando por fin logró recibir señal telefónica, comenzaron a llegar mensajes del padre de sus hijas, de su hermana y de un primo, todos preguntando por la familia.

«Necesito ayuda, no veo el edificio, mi familia está desaparecida», les respondió. Pensaba en Darling, de siete años, y en Dulce María, que cumpliría dos el 25 de junio, el día siguiente a los terremotos de 7,2 y 7,5 que devastaron La Guaira.

Asimismo, precisó que vivían en el primer piso, y esa certeza la hundía en la desesperanza.

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ELLA MISMA BUSCÓ RECUPERAR A LOS SUYOS

Durante los primeros días, Yánez se sumó ella misma a la búsqueda entre los escombros, pico en mano. «No me iba a quedar sentada. Yo decía: ‘A mí me duelen los míos’», relató.

Consiguió guantes para ayudar a remover concreto y varillas hasta que llegaron rescatistas de otros estados, que se comprometieron a acompañarla en la búsqueda. Indicó que el operativo se extendió durante nueve días.

A quienes le preguntaban si conservaba esperanzas, Yánez respondía que no. Solo quería encontrarlos, recordó la joven periodista.

«Si eso me pasa a mí, sé que mi papá y mi mamá hubieran hecho lo mismo. No me iba a perdonar el hecho de irme y dejarlos allí», explicó.

Cuando finalmente los cuerpos fueron recuperados, dijo haber sentido «un alivio». El último contacto que tuvo con ellos fue el mismo día de los terremotos. Dijo que habló con su hija mayor a las 3:00 de la tarde y con su madre una hora después.

Actualmente, Yánez insistió en la necesidad de valorar los vínculos cercanos —familia, amigos, compañeros de trabajo— porque «la vida cambia rápido».

Hace dos días escribió en sus redes sociales: «Soy la muchacha de 28 años que perdió todo en Residencias Los Corales y que continúa yendo día tras día con la ilusión de recuperar hasta el mínimo objeto de sus hijas para tratar de calmar un poco el dolor».

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace un mes en la zona norte de Venezuela ascendió el pasado viernes a 5.546, después de que las autoridades sumaran 148 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.

El número de heridos se mantiene en 16.740, según el diputado, quien publicó el balance en su cuenta de Telegram.

El también hermano de la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que 17.907 personas perdieron sus viviendas.

De momento, hay al menos 23.811 personas en 107 campamentos transitorios, 476 más que el balance previo, mientras 128.324 familias han sido atendidas por las autoridades.

Además, este desastre dejó unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el balance oficial, que también registra 1.500 réplicas desde el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Hace más de una semana, más de 240 familias recibieron las primeras viviendas entregadas por el gobierno a afectados por los terremotos, en un acto que encabezó Delcy Rodríguez junto a su hermano en el complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas.