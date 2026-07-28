«Él es un milagro»: Baily, el perrito que se viralizó al ser rescatado tras 29 días bajo los escombros avanza en su recuperación

Un perrito poodle de dos años se ha hecho viral en los últimos días luego de que lo rescataran tras pasar 29 días bajo los escombros en La Guaira.

Jairo Rangel, su dueño, explicó que aunque sigue delicado, esperan que se recupere por completo.

«La doctora que lo está chequeando le indicó comidas blandas, pollo y los sobres de comida para perro. Está comiendo perrarina, pero no de adulto, sino las más suaves para bebé, para que pueda digerirlas porque tiene el estómago un poco reducido por los 29 días que estuvo sin comer», dijo.

🐶❤️ 🇻🇪 Bailey es el protagonista de una de las historias más esperanzadoras en las últimas semanas en Venezuela Tras pasar casi 29 días bajo los escombros de su antigua vivienda, la mascota fue rescatada con vida contra todo pronóstico pic.twitter.com/5D4AMM6pRW — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 28, 2026

«De medicinas la doctora está cubriendo con eso y nos ha ayudado», señaló el hombre sobre su perrito.

Asimismo, recordó que a su hija también la sacaron viva de los escombros. «Esto es un milagro y mi hija también es un milagro que la recuperaron tras cuatro horas bajo los escombros y si ven la casa de donde la sacaron nadie cree que ahí pudo haber gente viva. Son dos milagros que me dio Dios».

Cada día de Beyley es un baño de bálsamo para el alma. ❤️🐶 https://t.co/jOgv3PsXc7 pic.twitter.com/bTXQojPtkq — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) July 27, 2026

Actualmente, el perro permanece bajo observación médica mientras continúa recuperándose de las secuelas físicas.

Bailey llegó al hogar de la familia cuando apenas tenía un mes de nacido por petición de la niña de 11 años, quien lo cuidaba a diario.

La pequeña señaló que más que sentirse su dueña, siempre lo consideró como un hermano dentro de la familia.