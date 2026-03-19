VIDEO | ¿Dónde está Víctor Quero?: Su madre ruega fe de vida tras más de un año de búsqueda sin respuestas

Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político que lleva desaparecido desde principios de 2025, fue atendida este jueves en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios en Caracas.

Tras salir del Ministerio, la señora Navas dijo que las autoridades abrirán una investigación sobre el caso de Quero. Aparentemente, averiguarán si el desaparecido se encuentra recluido en la cárcel del Rodeo I, como le han dicho a su madre.

«Lo que quiero es la fe de mi vida de mi hijo. Si está vivo o muerto, pero que me dejen verlo por lo menos», dijo Navas. «Piensen cómo me puedo encontrar», acotó la señora, que alertó que todavía no ha recibido respuestas.

«¿Cuál es el juego? ¿Qué es lo que tienen entre manos? No creo que entre todos estos presos políticos que hay en Venezuela mi hijo sea más importante que los demás. Yo pido por todos ellos, no solo por mi hijo», agregó Navas.

#19Mar | Carmen Teresa Navas fue atendida en el Ministerio de Asuntos Penitenciarios en Caracas, allí rindió un nuevo testimonio sobre la desaparición de su hijo Víctor Hugo Quero Navas. Alertó que en el Ministerio de Asunto Penitenciario le dijeron que no sabían de su caso.… pic.twitter.com/lYV6G8tT7U — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 19, 2026



El Ministerio le explicó que no tienen control sobre la cárcel del Rodeo I, solo sobre el II, puesto que es «otro ente del gobierno». La mujer insiste en que Quero vive un «secuestro extremo».

EL CASO DE QUERO

Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, desapareció el 1 de enero de 2025. Aunque reportes extraoficiales indican que fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgim), su paradero es un enigma.

En el marco de las excarcelaciones, algunos presos políticos liberados dijeron que se encontraron con Quero en el Rodeo I. Sin embargo, lo vieron por última vez en agosto de 2025, cuando enfermó gravemente.

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La señora Carmen es una de los cientos de familiares que exigen respuestas sobre sus seres queridos. Las autoridades insisten en que miles de personas han recibido libertad plena, aunque ONG alertan que cientos de presos políticos permanecen en los calabozos.