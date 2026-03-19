Venezuela

Huelgas de hambre y vigilias marcaron febrero: se registraron casi 600 protestas en el país, según especialistas

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
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VIDEOS: Familiares de presos políticos marcharon hasta la entrada de El Helicoide y realizaron esta exigencia
Foto: Cuenta de X (Twitter) @RHelicoide

Venezuela registró 599 protestas, en su mayoría por derechos civiles y la liberación de presos políticos, durante febrero, de acuerdo al último informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

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La ONG publicó esta mañana el informe de conflictividad social del segundo mes del año. Precisó que se dieron 176 manifestaciones «por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y 423 protestas por derechos civiles y políticos».

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Para el OVCS, estas cifras de protestas «marcan una tendencia en la espiral de conflictos en el país». «Los derechos más exigidos fueron a la participación política y a la justicia», indicó, mientras que las concentraciones y vigilias fueron las principales modalidades.

El informe detalló que durante febrero se dieron 394 concentraciones, 85 vigilias y 24 marchas. Mientras tanto, otras modalidades de protestas fueron las asambleas y las huelgas de hambre.

«Durante este periodo se exigió la liberación de los presos políticos. Las vigilias fueron una forma de resistencia pacífica, protagonizada por las madres, esposas, hijos y acompañadas por defensores de derechos humanos, así como estudiantes universitarios», acotó.

ESTADOS DE LAS PROTESTAS

Las principales protestas se dieron en Miranda (96), Caracas (77), Táchira (50), Anzoátegui (47), Mérida (38), Bolívar (37), Lara (34), Carabobo (28), Sucre (26), Yaracuy (23), Falcón (22), La Guaira (17), Delta Amacuro (17), Trujillo (12) y Aragua (11).

Por otra parte, la menor cantidad de protestas se dio en los estados Cojedes, Guárico, Aure y Amazonas. Esto se podría deber a la menor densidad demográfica, limitaciones de movilización, menor cobertura mediática o condiciones que impiden las acciones colectivas.

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Familiares de presos políticos han hecho protestas a las afueras de centros de reclusión. Mientras tanto, esperan que se den las liberaciones de sus seres queridos tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

Hasta el pasado jueves, la Asamblea Nacional cifraba en 7.727 las libertades plenas concedidas por la Ley de Amnistía. Sin embargo, ONG alertan que todavía se mantienen encarcelados más de 500 presos políticos.

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