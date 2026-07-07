VIDEO: Delcy Rodríguez inspeccionó pista del aeropuerto de Maiquetía y anunció plan para reanudar vuelos comerciales tras terremotos

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ordenó este lunes, 6 de julio, la puesta en marcha del Plan Alterno de Pista para reanudar de forma progresiva los vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» de Maiquetía, tras inspeccionar los daños dejados por el doblete sísmico del 24 de junio.

«Hemos estado aquí, inspeccionando el impacto y el daño del doble terremoto en la pista de Maiquetía», declaró Rodríguez, quien explicó que la existencia de una pista paralela permitirá retomar las operaciones sin esperar la culminación total de las obras.

«Dado que tenemos una pista paralela que podemos emplear, he instruido un plan inmediato para retomar a la brevedad, conforme a un cronograma de retoma de operaciones, las actividades de las aerolíneas comerciales en nuestro país, que normalmente tenían llegada en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía», agregó.

La mandataria interina precisó que realizó una inspección técnica en la pista del terminal aéreo, ubicado en el estado La Guaira, con el objetivo de supervisar los trabajos de recuperación adelantados en esta infraestructura clave para el país.

Durante el recorrido, corroboró los avances de las reparaciones y evaluó el estado actual de las instalaciones.

Asimismo, insistió que los organismos competentes mantendrán un monitoreo constante de las operaciones del terminal aéreo para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad vigentes a nivel internacional.

Vale destacar, que la misma Rodríguez anunció el sábado la conformación de una alianza internacional para la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, el cual suspendió su actividad comercial tras sufrir graves daños por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el 24 de junio.

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TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó este 6 de julio un nuevo balance sobre el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio.

A casi dos semanas de la tragedia, la cifra de víctimas mortales aumentó a 3.535. Mientras que los heridos ascendieron a 16.740, sin que hasta ahora se haya detallado la gravedad de las lesiones ni los centros donde permanecen internados.

Según los datos difundidos por Rodríguez, un total de 6.462 personas fueron rescatadas hasta el momento y 25.016 pacientes reciben atención médica.

El funcionario también reportó que 86.764 familias fueron atendidas como parte de la asistencia a los afectados por el desastre. Precisó, además, que 17.854 personas perdieron sus viviendas y que, para atender a los desplazados, se instalaron 82 campamentos transitorios en distintas zonas del país.