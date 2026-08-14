La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este viernes 14 de agosto, los acuerdos alcanzados tras primer ciclo del diálogo con la Asamblea Nacional 2015.

Al tiempo que destacó la importancia de avanzar hacia un escenario de convivencia democrática en Venezuela.

“Yo nuevamente saludo los acuerdos alcanzados en esta primera etapa del diálogo entre los representantes del gobierno de Venezuela y representantes de un sector opositor de la Asamblea 2015. Ahí se llegaron acuerdos que el país debe conocer, porque son acuerdos concretos para beneficio de nuestros pueblos», indicó.

Además aseveró que «cuando la política habla, se pone de acuerdo, alcanza consenso para beneficio del país y para el beneficio de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas, esa es la verdadera política que nosotros reivindicamos”.

Rodríguez resaltó que los entendimientos alcanzados representan un paso para fortalecer el diálogo entre los distintos sectores y promover la estabilidad nacional.

“Y allí se alcanzaron acuerdos donde vamos a trabajar juntos para recuperar el oro que está en Inglaterra, que es de los venezolanos y de las venezolanas, y que ese oro lo podamos emplear para la recuperación y la reconstrucción de las zonas impactadas por el duplete sísmico, para la recuperación de Venezuela, es el oro de nuestro país, es el oro que le pertenece a Venezuela”.

Asimismo, llamó a mantener abiertos los canales de comunicación para continuar construyendo acuerdos que contribuyan a la paz y la convivencia entre los venezolanos.

“Y bueno, también alcanzamos acuerdos para un proceso de transformación, como yo lo pedí desde inicio de año, de la justicia en Venezuela, una justicia verdadera, una justicia donde el ciudadano acceda sin ningún tipo de perturbación, de corrupción, de extorsión, de burocracia”.