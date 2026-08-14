Dinorah Figuera celebra excarcelación de presos políticos: «Merecen libertad plena»

La representante de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, celebró la excarcelación de un número importante de presos políticos en diversos centros penitenciarios del país.

Mediante un breve mensaje difundido en sus redes sociales, la dirigente política expresó su satisfacción ante los resultados ‘tempranos’ del primer ciclo de diálogo -promovido por el Gobierno de Estados Unidos-, que concretó con Jorge Rodríguez, representante del Gobierno de Venezuela.

«Con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas recibimos la información de las excarcelaciones. No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia», indicó Figuera.

Con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas recibimos la información de las excarcelaciones. No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia. — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) August 14, 2026

El mensaje de Dinorah Figuera llegó 20 minutos después del comunicado emitido por Miguel Pérez Pirela, ministro de Comunicación e Información, a través del cual destacaron que serían en total 131 personas las que recibirían ‘medidas alternativas a la privación de libertad’.

De acuerdo con Pérez Pirela, las excarcelaciones «fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público». Después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.