VIDEO: Delcy Rodríguez agradeció a la AN por la Ley de Amnistía: «Debemos superar nuestras diferencias»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, agradeció este jueves a la Asamblea Nacional por aprobar, por unanimidad y en primera discusión, el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Rodríguez encabezó este 5 de febrero una actividad de los Cuadrantes de Paz desde el estado Bolívar. Durante su alocución, mencionó la aprobación de este proyecto legislativo, propuesto por ella misma el pasado viernes.

«Quiero agradecer a la Asamblea Nacional. Hoy ha ocurrido un evento muy importante para Venezuela. Se ha aprobado por unanimidad, por todas las fuerzas políticas que hacen vida en el Parlamento, la primera discusión de la ley de amnistía», detalló Rodríguez.

Igualmente, la presidenta aseguró que esta ley busca promover la «reconciliación» de los venezolanos. Para Rodríguez, este proceso requiere del diálogo entre todas las partes de la política nacional.

«Es una ley para la paz y la reconciliación nacional. Debemos superar nuestras diferencias a través de relaciones armónicas y de convivencia democrática», dijo Rodríguez, acompañada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

RODRÍGUEZ: «NO PIERDAN ESTA OPORTUNIDAD»

Poco después, Rodríguez pidió «madurez política» a los venezolanos para «afrontar este nuevo desafío». «Vi las discusiones para aprobar la ley y me complace saber que han sido de altura», agregó.

«La fuerza de la revolución, una vez más, ha tendido la mano por la convivencia democrática, paz y reconciliación. Pero la reconciliación debe ser a dos partes. No pierdan esta oportunidad», añadió.

Rodríguez sostuvo que se debe realizar una «política con p mayúscula» entre todos los venezolanos. En ese sentido, sostuvo que Venezuela «debe brillar por siempre, por el futuro y la esperanza» de la ciudadanía.

Las declaraciones se dieron pocas horas después de que fuera aprobado el proyecto de esta ley. Durante la sesión, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, exhortó al oficialismo a «pedir perdón y perdonar también».