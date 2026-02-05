AN aprobó en primera discusión proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática

La Asamblea Nacional aprobó este jueves en primera discusión el Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática con el que se busca la liberación de los presos políticos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mencionó a Hugo Chávez en su discurso e instó a la paz entre los venezolanos. «Pidió perdón y perdonó. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también», aseveró.

«Lo digo con claridad. A mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o realidades de la política de la situación concreta de una sociedad», añadió el parlamentario oficialista.

Rodríguez también pidió a los diputados opositores reflexionar si «han rectificado». «Errores habrán cometido», señaló el diputado, quien invitó a los parlamentarios a «seguir siendo valientes e insistir».

Previamente, el diputado Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley, destacó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó la propuesta. «Está enfrentando esta circunstancia tan riesgosa para que la patria se conduzca desde los caminos de la paz», dijo.

«La patria nos obliga a ser responsables, a sanar heridas, a reconocernos, a entendernos y a construir en conjunto los pasos, caminos y brechas. Debemos construir confianza y este proyecto de ley ayuda a que todo el proceso de diálogo político llegue a acuerdos y caminos conjuntos con todos los sectores políticos en el país. Esta ley allana esos procesos que vienen encaminados a darnos paz y prosperidad. Construir confianza no es sencillo, sobre todo después de tantos episodios, pero la construiremos, sepan ustedes que estamos dispuestos a construir esa confianza por el bien de Venezuela en este momento delicado para la República», añadió.

Asimismo, se refirió a los cambios que han ocurrido desde los hechos sucedidos el pasado 3 de enero. «Quizás ese día nos ayudó a madurar aún más rápido. Estamos lo suficientemente maduros para asumir este nuevo momento y esta nueva etapa».

También destacó las excepciones de esta ley, cuyos delitos no están incluidos en la amnistía: Violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, corrupción, tráfico de drogas y homicidio intencional.

LEA TAMBIÉN: LO QUE DIJO LULA SOBRE EL REGRESO DE MADURO A VENEZUELA Y LA PETICIÓN QUE LE HIZO A TRUMP

«Que nadie asuma esta ley como una señal de debilidad, que nadie la use para alimentar agendas ocultas, ni en el chavismo ni en las oposiciones. Debemos tener sabiduría y conciencia del momento político que nos exige y nos demanda el pueblo asumir en este momento», advirtió.

De igual forma, Arreaza pidió que nadie confunda esta iniciativa con impunidad y cartas blancas. También resaltó que tras la aprobación «iremos a consultas, pero de verdad, en las calles, hay que darle la cara al pueblo, hay que explicarle su importancia, su trascendencia».

«Apostemos que esta amnistía no derivará en otros proceso de violencia política y conspiraciones. Que este sea un proceso de verdadero encuentro entre los venezolanos para darle a la patria paz, estabilidad, soberanía y futuro certero», concluyó.

LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Por su parte, el diputado Luis Augusto Romero señaló que esta iniciativa puede ser una oportunidad para iniciar el «que sin dudas sería un largo, doloroso y complejo camino para la reconciliación nacional».

«Es nuestra responsabilidad iniciarlo, tomar la iniciativa y dar este debate. Yo celebro que el gobierno de Delcy Rodríguez haya planteado el inicio de este debate y reconozco en esa iniciativa un acto de valentía (…) como dirigentes políticos y ciudadanos habremos fracasado si perdemos esta oportunidad», expresó.

El parlamentario opositor Tomás Guanipa pidió durante su alocución que esta propuesta «tenga la celeridad que ha tenido la Ley de Hidrocarburos». En ese sentido, insistió en la necesidad de «lograr el perdón».

«Es una gran oportunidad para el reconocimiento mutuo. Es una gran oportunidad para que Venezuela pueda, entre venezolanos, resolver sus problemas. No tenemos otro chance tan formidable como la que hemos tenido en este momento», sentenció.

Guanipa subrayó que desde la bancada opositora se harán todos los aportes a la ley para que «inicie una nueva etapa en la reconstrucción nacional», a la vez que califica el cierre de El Helicoide como un «símbolo de lo que ha sido la persecución».

Poco después, subió al estrado el diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra, quien calificó a la ley para la «convivencia». «Buscamos unificar el país en son de la paz y del desarrollo», sentenció.