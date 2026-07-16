VIDEO | De Zapatero a su relación con Chávez: Las claves de la extensa entrevista a Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, abordó en una extensa entrevista los ejes que definen el nuevo momento político del país como el deshielo con Washington, la ley de amnistía, la actual situación judicial de Nicolás Maduro y las viejas heridas de su propio pasado político, desde el caso conocido como «Delcygate» en España hasta su cuestionado vínculo con Hugo Chávez.

Durante una entrevista con el periodista español Javier Negre, la mandataria interina insistió en que la comunicación con la Casa Blanca ha sido, pese a las diferencias, un canal abierto y respetuoso desde el inicio del proceso de acercamiento diplomático.

«Desde el primer momento ha sido una comunicación franca y respetuosa, y como yo lo dije al país, nuestras diferencias las vamos a dirimir a través de los canales diplomáticos. El secretario (Marco) Rubio es uno de esos canales», afirmó, y añadió que el vínculo «requiere paciencia, buena fe y confianza».

PETRÓLEO, MINERÍA, INVERSIÓN Y ECONOMÍA

Asimismo, Rodríguez destacó la «recuperación de la producción petrolera» y el avance en la negociación de acuerdos de inversión, así como el plan de recuperación eléctrica junto a General Electric, como los pilares del repunte económico.

«Estamos exportando diariamente más de 900 mil barriles; la producción ya alcanzó nuevamente el millón doscientos mil. Esperamos cerrar el año con una producción cercana al millón cuatrocientos mil», señaló.

Además, agregó que la meta con la recuperación eléctrica es que «el pueblo venezolano tenga acceso a un servicio eléctrico de calidad», pues de él «depende el agua, los hospitales, las escuelas, la alimentación, la agroindustria», remarcó.

AMNISTÍA, PRESOS POLÍTICOS Y EL HELICOIDE

Rodríguez defendió el alcance de la Ley de Amnistía, aprobada tras el 3 de enero cuando se concretó la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y destacó el cierre del centro de detención El Helicoide, en Caracas.

«Esa medida de amnistía prácticamente ha beneficiado a casi 9.000 personas privadas de libertad», sostuvo, comparando la cifra con procesos similares en Sudáfrica y España.

Sobre El Helicoide, dijo: «Yo pienso que sí fue un error. En el caso de El Helicoide, lo hemos cerrado para disfrute y beneficio de la comunidad y también de la familia policial».

Aunque no admitió las innumerables denuncias que pesan sobre el lugar: «Yo pienso que sí [fue un error]. Pero también, fíjate, muchas de las denuncias —como abogada, me gusta demostrar—: usemos la palabra con responsabilidad, que lo que se diga sea la verdad, ojalá sea así».

LEGITIMIDAD DE EDMUNDO GONZÁLEZ

Consultada sobre la legitimidad presidencial y la actual situación judicial de Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos, Rodríguez no dudó en respaldarlo, mientras reservó sus críticas más duras para la líder opositora María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González.

«El presidente es Nicolás Maduro, no tengo duda de ello», respondió.

COLOMBIA, CUBA Y CASO ZAPATERO

También la funcionaria negó cualquier injerencia de Venezuela en el proceso electoral colombiano y abogó por el cese del «bloqueo a Cuba», antes de detenerse en el episodio que marcó su imagen pública: el impedimento de entrada a España en enero de 2020.

Sobre el caso español, rechazó las versiones que circularon durante seis años. «Fui invitada por el secretario de Organización del PSOE (José Luis Ábalos) con el objetivo de revisar la agenda Venezuela-España. Se generaron muchas especulaciones y los medios inventaron que yo cargaba una maleta de oro, puras falsedades», aseveró Rodríguez sobre el conocido «Delcygate».

Asimismo, eludió referirse al caso por corrupción en contra del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero.

Y solo se limitó a expresar: «Conozco al presidente Zapatero, y Venezuela le agradece —no yo como persona, Venezuela le agradece— lo que ha hecho por la paz de este país, por el diálogo de este país y también a favor de los privados de libertad».

Además, negó cualquier tipo de pago a Zapatero por sus acciones en Venezuela o al partido izquierdista español Podemos.

«No crea que a mí se me ocurrió viajar a España porque sí: era vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, fui invitada como tal, para incluso abordar este tema: si España quería jugar un papel en la facilitación del diálogo político en el país», repitió.

RELACIÓN PERSONAL CON CHÁVEZ

Por último, Rodríguez recordó su trayectoria junto al expresidente venezolano Hugo Chávez, primero como vicecanciller para Europa y luego como ministra de la Presidencia.

«Siempre tuvimos muy buena relación, incluso a nivel personal», afirmó Rodríguez sobre el fallecido mandatario, para luego reconocer que «hubo errores de lado y lado» en referencia a los episodios de «violencia política del país», de los que también responsabilizó al propio Maduro.

«El presidente Chávez era una persona de carácter, y yo pedí que se manejara en un ámbito donde yo no me sintiera irrespetada, porque ese sería el punto final —y así fue», agregó.