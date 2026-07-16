VIDEO: Delcy Rodríguez habló sobre el regreso de María Corina Machado y de futuras elecciones en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que la líder opositora María Corina Machado «ha hecho mucho daño al país», tras acusarla de haber solicitado de forma «insistente el bloqueo económico contra Venezuela», y aseveró que su «ambición de poder la llevó a desatender a los sectores productivos y trabajadores golpeados por las sanciones».

Durante una entrevista con el periodista español Javier Negre, la mandataria interina cuestionó duramente a Machado por su rol en las sanciones internacionales y condicionó su regreso al fin «total» de las mismas.

«Mira, Venezuela es mucho más grande que nosotras, que una persona, o dos mujeres, o dos hombres; Venezuela es mucho más amplia. Esto es un proceso más complejo y más profundo de lo que la gente imagina. Y yo miraré ese proceso cuando cada sanción que pidió ese sector y el extremismo ya no exista para Venezuela. Ahí me podré sentar tranquila a un proceso de diálogo político», recalcó.

«Ha debido ver más allá de sí misma, ha debido ver al país», señaló, al recordar que empresarios y banqueros venezolanos han reportado afectaciones directas por las medidas económicas.

«No puedes pedirle hacerle daño a un pueblo» solo por aspirar a la presidencia, y por ende Rodríguez, consideró que Machado «debe cambiar esa visión».

La funcionaria también arremetió contra el Premio Nobel de la Paz otorgado a Machado a finales del 2025. En concreto, cuestionó si merece el galardón «una persona que aplaude que la capital de su país sea bombardeada» o que demanda un bloqueo económico mientras denuncia violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Sin embargo, Rodríguez sugirió que el cuestionamiento debería dirigirse a quienes decidieron entregarle el premio a Machado.

DIÁLOGO Y ELECCIONES EN VENEZUELA

Sobre una eventual mesa de diálogo político con la oposición para encaminar al país hacia elecciones libres, Rodríguez sostuvo que «Venezuela es de todos y de todas las venezolanas», pero condicionó cualquier acercamiento con lo que llamó el «extremismo venezolano» (oposición liderada por Machado)» al levantamiento total de las sanciones.

Evitó fijar una fecha concreta para nuevos comicios y prefirió hablar de un «momento político» de convivencia entre la «diversidad y divergencia», que dependerá, dijo, de todos los venezolanos.

Asimismo, Rodríguez defendió la integridad del sistema electoral venezolano, al que calificó como uno de los más auditados del mundo, con más de 14 revisiones previas y posteriores a los diferentes comicios celebrados en los últimos 25 años.

En referencia a las acusaciones de fraude planteadas desde Washington y sectores de la oposición venezolana, afirmó que las actas presentadas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 por el equipo de Machado mostraban indicios de alteración.

En este sentido, sugirió que quienes denuncian fraude buscan, en sus palabras, «salvarse» de otros señalamientos, en alusión a las acusaciones de Hugo el «pollo» Carvajal, exjefe de inteligencia del propio chavismo, quien también aseguró que el sistema electoral venezolano está manipulado desde Miraflores.

«El sistema tecnológico electoral que tiene Venezuela es uno de los más integrales del mundo. Así que si el señor está diciendo lo que está diciendo, querrá salvarse —vaya usted a saber por qué, qué pecados o qué delito busca salvar—, pero el sistema electoral tiene más de catorce auditorías, previas y poselectorales», sostuvo.