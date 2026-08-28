VIDEO: Confirman que demolerán el edificio San Felipe A ubicado en Chacao, resultó afectado por los terremotos

La Alcaldía de Chacao confirmó este jueves, 27 de agosto, la decisión adoptada sobre el futuro de la torre A del edificio San Felipe, ubicada en la avenida principal de La Castellana, tras resultar afectadas por los terremotos.

De acuerdo con lo confirmado a El Diario por el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, el edificio será demolido tras sufrir daños serios en su estructura el pasado 24 de junio.

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Sin embargo, no se reveló una fecha exacta ni el método que se empleará para el proceso de demolición.

Lo que se reiteró, es que la medida responde a los daños que presenta la infraestructura como consecuencia de los terremotos, que dejaron gravemente afectadas varias columnas de la planta baja del edificio.

Una de las inspecciones del edificio se llevó a cabo el pasado 1 de julio y estuvo encabezada por el ingeniero civil estructural Gustavo Coronel Delgado, de acuerdo con la información difundida por la cuenta de Instagram Mi Caracas Antigua.

Aunque exteriormente no se observan daños visibles en la estructura de la edificación, el estudio reveló que el edificio está inclinado en sentido norte. Eso habría motivado su desalojo.

Sobre la demolición, informó antes la periodista María Gabriela Escovar en sus redes sociales.

Precisó que la decisión de demoler la torre A del edificio San Felipe se tomó en una reunión realizada el miércoles, 26 de agosto. En el encuentro estuvieron representantes del gobierno de Delcy Rodríguez, la Alcaldía de Chacao y los propietarios de la edificación.

Asimismo, indicó que además del edificio San Felipe, entre las infraestructuras afectadas en ese sector por el doble terremoto figuran también el restaurante Lee Hamilton y la sede de la Embajada de España.

Igualmente, se señaló que antes de confirmarse la demolición, las autoridades realizaron trabajos de reforzamiento. Esto, para permitir que los vecinos pudieran retirar algunos de sus enseres del lugar.

Se informó que la demolición del edificio San Felipe, así como los costos de este proceso, será asumida por el gobierno nacional.

EDIFICIO SAN FELIPE

El edificio San Felipe se construyó en la década de 1960 y la obra estuvo a cargo del arquitecto alemán Federico Guillermo Beckhoff.

La edificación también forma parte de la historia venezolana. En uno de sus apartamentos de la torre A, el expresidente Carlos Andrés Pérez cumplió con su medida de casa por cárcel.