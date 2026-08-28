La dura realidad que reveló Cáritas Venezuela sobre las donaciones para los más afectados por los terremotos

A dos meses de los terremotos del 24 de junio de 2026, Cáritas Venezuela reveló la dura realidad sobre el ingreso de donaciones para los afectados por la tragedia.

De acuerdo con el séptimo boletín de Cáritas Venezuela sobre la respuesta humanitaria a la emergencia, enmarcado en la campaña «Tras el temblor, el amor», las donaciones se ha desacelerado hasta alcanzar su punto más bajo desde que comenzó la emergencia, mientras miles de familias continúan sin poder regresar a sus hogares.

En este sentido, Janeth Márquez, directora ejecutiva de Cáritas de Venezuela, informó en una entrevista con Unión Radio, que los aportes destinados a las personas damnificadas por el doble terremoto registrado en el país han experimentado una disminución del 30 %.

La representante de Cáritas también señaló que cerca del 80 % de los centros de acopio, habilitados tras los terremotos, ya cerraron sus puertas.

A esto se suma la salida del país de diversas organizaciones no gubernamentales y equipos internacionales de rescate, que finalizaron sus labores de atención y apoyo a las comunidades afectadas.

Por medio del informe, con corte al 25 de agosto, se precisó que la organización ha asistido a 28.303 familias. Del total de 23.354 toneladas de ayuda humanitaria recibidas, 20.224 —equivalente al 87 %— ya fueron distribuidas entre las comunidades vulnerables, mientras que 3.130 toneladas permanecen en reserva para próximas entregas, se apuntó.

BAJÓN EN LAS DONACIONES

Sin embargo, se remarcó que durante el último periodo ingresaron apenas 310 toneladas, la cifra más baja registrada desde el inicio de la operación.

Cáritas aclaró que esta caída no responde a una disminución de las necesidades reales, sino a la desaceleración natural de las donaciones con el paso del tiempo, pero con una realidad que evidencia que la tragedia sigue latente, ya que miles de familias continúan alojadas en campamentos transitorios.

«La organización aclara que ello no responde a una disminución de la necesidad, sino a la natural desaceleración de las donaciones con el paso del tiempo. Miles de familias continúan en campamentos transitorios y muchas otras no podrán volver a sus viviendas», reza parte del mencionado informe.

Ante este panorama, Cáritas reiteró que la emergencia persiste en el territorio nacional y, destacó, que las comunidades damnificadas continúan requiriendo apoyo constante para superar las secuelas del desastre.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

En tanto, cuando este lunes se cumplieron dos meses del doblete sísmico que afectó al país el pasado 24 de junio, el gobierno nacional publicó un nuevo balance de fallecidos.

En este sentido, el número de muertos aumentó a 6.509, así lo informó la noche de este lunes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través de su canal en Telegram.

De esta manera, se suman 71 fallecimientos respecto a los reportados la semana pasada.

Rodríguez indicó en su balance que 6.462 personas fueron rescatadas a raíz de los terremotos de 7,2 y 7,5. Los mismos devastaron especialmente La Guaira, y afectaron seriamente Caracas, así como los estados Aragua, Carabobo y Falcón.

Hasta ahora, ha sido atendidas en hospitales un total de 226.696 personas, 140.338 más en comparación con el balance del pasado 17 de agosto. Y se han entregado 335 viviendas a las familias que quedaron damnificadas.