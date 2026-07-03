EN IMÁGENES: Colapsó parcialmente el Colegio San Judas Tadeo de La Pastora tras nueve días del doble terremoto

Parte de la infraestructura del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, en la parroquia La Pastora de Caracas, colapsó la tarde de este viernes, 3 de julio, tras acumular daños estructurales desde los terremotos del 24 de junio.

Vecinos y testigos de la zona compartieron videos del momento exacto, cuando se desplomaron secciones del plantel, imágenes que generaron alarma inmediata entre los residentes de La Pastora.

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Cuerpos de Protección Civil, Bomberos y otros organismos de emergencia se movilizaron con rapidez hacia el lugar para evaluar los daños y acordonar la zona afectada.

El derrumbe se produce nueve días después de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio, que ya habían dejado huellas visibles de deterioro en la edificación.

El edificio ya mostraba grietas extendidas en las paredes, desprendimiento de frisos y caída de elementos de mampostería en pasillos y áreas comunes del colegio, señales que anticipaban el riesgo estructural que finalmente se materializó.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un balance oficial sobre posibles heridos, personas atrapadas o el alcance total de los daños, y se desconoce si el plantel se encontraba ocupado cuando ocurrió el colapso.

#3jul | Estructuras del Colegio San Judas Tadeo de La Pastora, Caracas, colapsaron tras el doblete sísmico del 24 de junio. Video: cortesía. pic.twitter.com/2NQLrw7wVa — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 3, 2026

ESCUELAS AFECTADAS POR LOS TERREMOTOS

Al menos 432 escuelas del Distrito Capital, más de un tercio del total, han resultado dañadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, según las estimaciones preliminares del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Se espera que esta cifra aumente a medida que continúan las evaluaciones de daños por las más de 430 réplicas registradas hasta la fecha, que alerta de las «graves» consecuencias para los estudiantes de esta emergencia.

Asimismo, UNICEF estima que 1,8 millones de personas, entre ellas 680.000 niños y niñas, necesitan ayuda humanitaria. La infancia es uno de los colectivos más vulnerables en una emergencia de esta magnitud.