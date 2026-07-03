El requisito que exigen las alcaldías de Chacao y Baruta para reactivar ascensores en edificios tras terremotos

Las alcaldías de Chacao y Baruta solicitaron este viernes a los edificios residenciales consignar los informes técnicos emitidos por sus respectivas empresas de mantenimiento como requisito para reactivar el uso de los ascensores, tras la restricción absoluta impuesta por el Cuerpo de Bomberos de Caracas y otros organismos, luego de los terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

En Chacao, la Alcaldía informó que para activar los ascensores en los edificios con notificación de ingreso bajo criterio verde es necesario presentar el informe técnico de la empresa de mantenimiento correspondiente.

Para facilitar el proceso, el municipio habilitó una oficina de contingencia en el Centro Deportivo Eugenio Mendoza, con atención al público de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Asimismo, la Alcaldía de Baruta exigió una revisión rigurosa por parte de las empresas de servicio técnico para garantizar el buen estado de los ascensores antes de su reactivación.

«Queremos solicitar a Protección Civil Nacional, Bomberos y al Colegio de Ingenieros de Venezuela, Sencamer, a que se pronuncien con respecto al tema de la operatividad de los ascensores en el municipio Baruta», señaló el alcalde de dicha jurisdicción, Darwin González.

Indicó, que la medida, busca proteger a una población aproximada de 250 mil habitantes distribuidos en 1.800 edificios, entre ellos numerosos adultos mayores en pisos altos y personas con discapacidad, quienes dependen de los ascensores para actividades básicas como la compra de alimentos.

Mantener los equipos apagados de forma prolongada, señalaron, podría convertirse en un problema de salud pública.

«Necesitamos abocarnos a este problema inmediatamente de forma responsable en nuestro municipio, con las inspecciones técnicas es posible que arranque la operatividad de los ascensores paulatinamente con horarios establecidos para ayudar a nuestros ciudadanos», acotó el alcalde.

TERREMOTOS Y DAÑOS A EDIFICACIONES

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) los daños materiales, preliminartes, dejados por la tragedia se aproximan a al menos $6.700 millones.

Según este análisis de PNUD, basado en imágenes satelitales, se estima que 1,7 millones de edificios estuvieron expuestos a intensidades sísmicas iguales o superiores a VI (MMI).

La mayor concentración se localiza en Distrito Capital, Carabobo, Yaracuy, Miranda y Aragua.

De esos edificios, casas, o estructuras, 1,2 millones se localizan en zonas de intensidad VI (fuerte), 452 mil en zonas de intensidad VII (muy fuerte), 60 mil en zonas de intensidad VIII (severa) y 5.000 en zonas de intensidad IX (violenta), según la evaluación preliminar.

Baruteños, en relación a la reactivación de los ascensores del municipio Baruta. A fin de apoyar a los baruteños que viven en edificios es obligatorio una revisión rigurosa por parte de las empresas que prestan servicio técnico a los ascensores para garantizar que se encuentren… pic.twitter.com/S0ZSR1saku — Darwin González (@darwingonzalezp) July 3, 2026

EVALUACIONES – SEMÁFORO

Mientras continúan las labores de rescate, la evaluación de daños y vigilancia por nuevas réplicas tras los terremotos, empresas y organizaciones comenzaron a ofrecer de forma gratuita evaluaciones técnicas para determinar qué edificios, viviendas y espacios de trabajo siguen siendo seguros para habitar.

Por el lado del Gobierno, el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad e Infraestructura, Francisco Garcés, explicó los detalles operativos del denominado «semáforo científico y técnico».

Este mecanismo de contingencia fue implementado por el Ejecutivo nacional con el propósito de diagnosticar y clasificar de forma masiva las edificaciones que sufrieron daños estructurales tras el doble sismo.

«Las edificaciones puede que tengan un daño, pero es habitable. Puede que tenga un daño intermedio que son habitables tú la calificas como verde, tiene un daño o no tienen daños sino una grieta, la evalúas y le dices a la gente que no se corre riesgo y puede entrar a ella», especificó Garcés a Unión Radio.

«A lo mejor tiene otro tipo de daño en la que la estructura está dañada, no es habitable, pero merece estudios adicionales para verificar su condición final. Hay otros que tiene la etiqueta roja que dice que la estructura representa un peligro para la vida humana, por lo tanto no puede ser habitada y está restringido el acceso a ella», advirtió.