VIDEO | Centro de acopio de la UCV confirma nuevas actividades a favor de afectados por terremotos: han distribuido 500 toneladas de insumos

El centro de acopio de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) continuará activo para atender a los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio, luego de que la organización estudiantil confirmara que ha distribuido más de 500 toneladas de insumos en los estados La Guaira y Miranda, así como en Caracas.

Así lo anunció este miércoles, 5 de agosto, Miguelangel Suárez, presidente de la FCU-UCV, quien destacó que las donaciones recibidas desde que se registró el doblete sísmico han beneficiado a miles de personas en La Guaira, Caracas y la comunidad ucevista.

«Este centro de acopio va a estar abierto hasta que los venezolanos lo necesiten, hasta que las personas de La Guaira tengan necesidad estaremos los ucevistas dispuestos a recolectar los insumos que sean necesarios para atenderlos», sostuvo.

Asimismo, informó que recientemente se concretó un acuerdo con cinco comedores del estado La Guaira, a los que la federación entrega insumos, para que preparen y repartan comidas calientes entre las familias necesitadas de la zona.

Suárez añadió que la próxima semana esperan recibir una donación importante y que avanzan en nuevas alianzas para conseguir más productos destinados a los sobrevivientes.

#NoticiasAhora | UCV mantendrá activo su centro de acopio para los afectados por los terremotos. Sintoniza la #EmisiónMeridiana: https://t.co/onYYT0btXF pic.twitter.com/bypfyY77PA — VPItv (@VPITV) August 5, 2026

MÁS ACTIVIDADES BENÉFICAS

Como parte de las actividades en beneficio de los damnificados, la FCU-UCV organizó una carrera para este sábado, 8 de agosto, cuya inscripción consistirá en la entrega de dos productos no perecederos o de higiene personal, los cuales serán destinados a las personas afectadas en La Guaira.

Pese a que el centro de acopio dispone de algunos productos, Suárez precisó que actualmente se requiere reforzar la recolección de agua potable y harina precocida para seguir sumando atención en las zonas más golpeadas por los terremotos.