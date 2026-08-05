La resiliente historia de Jazmín: una maestra con cáncer que creó una escuelita para niños damnificados en La Guaira

Jazmín Ramírez, maestra, paciente oncológico y que perdió su vivienda por los terremotos que sacudieron a La Guaira, creó la Escuelita Urimare dentro del refugio instalado en el Estadio César Nieves, en Catia La Mar, donde imparte clases gratuitas a al menos 60 niños afectados por la tragedia.

Durante una entrevista concedida a Onda LaSuperestación, destacó que decidió atender a los niños pese a que enfrenta un mieloma múltiple diagnosticado hace cinco años y sobrelleva la pérdida de su propia vivienda.

Resaltó, que comenzó con un grupo reducido, pero que creció rápidamente hasta duplicar su capacidad.

«Empecé con 10 alumnos en la Escuelita Urimare y ya tengo 60. Tengo que dividirme y atenderlos ahora un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde», relató Ramírez, quien organiza la jornada en dos turnos para cubrir las distintas edades de los niños del refugio.

Precisó que el contenido que imparte se concentra en las materias básicas y da prioridad a los más pequeños.

«Estoy impartiendo clases de escritura y matemáticas simple. Los jueves trato de atender a los más chiquititos de la casa», explicó.

Los viernes, dijo, reserva la jornada para actividades recreativas, y en las tardes voluntarios —a quienes ella llama «ángeles»— bajan al refugio con meriendas, cuentos y películas para mantener ocupados a los niños durante todo el día.

Para sostener la escuelita, Ramírez destacó que depende de donaciones y especificó que ahora su urgencia es armar unos kits individuales para cada alumno.

«Para los alumnos necesito donaciones de bolsitos, cuadernos, lápices, colores, sacapuntas y borradores para armar un kit para los niños y que puedan estudiar», pidió.

Anunció, que con el apoyo de su familia y colaboradores, planea abrir una segunda escuelita dentro del mismo estadio para atender a más niños damnificados.

BATALLA POR SU SALUD

La labor de Ramírez se sostiene en paralelo a su propia batalla de salud. Contó, que su oncóloga murió durante la tragedia por los terremotos, y actualmente busca un hematólogo, especialidad que no está disponible en La Guaira, por lo que ha hecho un llamado público a través de redes sociales y medios de comunicación para conseguir referencias de especialistas en hospitales de Caracas.