VIDEO: Cascos Rojos recuperaron otro cuerpo bajo los escombros de Residencias Caribe en La Guaira: Se trata de una mujer

Rescatistas voluntarios recuperaron este martes el cuerpo de una señora de 64 años en el sector Caraballeda, en La Guaira, la entidad más afectada por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El medio local La Verdad de Vargas informó sobre el hallazgo del cuerpo de Emma Milagros Rivas Mora. Precisó que el cuerpo se encontraba entre los escombros de lo que fue Residencias Caribe.

Las operaciones de recuperación fueron ejecutados por el grupo de rescatistas Cascos Rojos. En un video grabado en el lugar se puede ver a los voluntarios cargando el cadáver dentro de una bolsa mortuoria.

Las labores se extendieron por 15 días en un apartamento del piso 4 hasta que este martes se recuperó el cuerpo. Ahora los voluntarios están enfocados en extraer el cadáver de su esposo, Marcos Piñango.

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A pesar de que el cuerpo del señor ya fue localizado, la complejidad del lugar ha entorpecido las labores de extracción. Mientras tanto, el cadáver de Emma quedó en manos de las autoridades forenses.

MÁS CUERPOS EN RESIDENCIAS CARIBE

Varios grupos de voluntarios se mantienen en Residencias Caribe desde hace semanas y han extraído varios cadáveres. El pasado viernes, los Topos Aztecas recuperaron el cuerpo de un señor de 77 años, identificado como Edgar Rampersad.

A más de cuatro meses de los terremotos, la extracción de cuerpos no ha cesado en La Guaira. Familiares denuncian que sus seres queridos permanecen desaparecidos y distintos grupos de rescatistas siguen desplegados en el terreno.

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Hasta el 24 de agosto, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 6.500 fallecidos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. Se desconoce la cantidad de víctimas mortales totales que dejó la tragedia natural.