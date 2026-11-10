Crisis eléctrica: Zonas de Caracas y varios estados sin servicio tras ráfaga de bajones

Una intensa ráfaga de bajones se percibió este martes en la Gran Caracas y varias regiones del país. Las fluctuaciones fueron acompañadas de cortes del servicio en algunos sectores, de acuerdo a las denuncias en las redes sociales.

Los bajones eléctricos iniciaron durante la mañana y se extendieron hasta la tarde. Estos se pudieron percibir en los municipios Sucre, Baruta, El Hatillo, Libertador y Chacao. Varias zonas de la capital quedaron sin servicio.

Uno de los municipios capitalinos más golpeados fue Baruta. El apagón afectó zonas Santa Fe, La Alameda, Colinas de Valle Arriba, Manzanares, Las Minas, Alto Prado, Santa Inés, Lomas del Club Hípico, Los Campitos y Lomas de La Trinidad.

Las fallas se extendieron hasta el municipio Sucre, en donde partes de La California, Los Dos Caminos y Sebucán quedaron sin servicio. Lo mismo ocurrió que sectores del municipio Chacao, El Hatillo y Libertador.

BAJONES Y APAGONES EN REGIONES

La ciudad capital no fue la única afectada por los cortes del servicio eléctrico. Usuarios también denunciaron apagones en zonas de los estados Zulia, La Guaira, Guárico, Barinas, Miranda, Táchira, Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Falcón y Sucre.

Desde varios puntos también lo reportaron los bajones: Miranda, Aragua, Carabobo, Barinas, Zulia, Falcón, Lara, Guárico, La Guaira, Nueva Esparta, Anzoátegui y Yaracuy.

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#ÚLTIMAHORA | 3:27 pm – Reportan fuerte bajón de luz en la ciudad de Caracas. ¿Se encuentra sin servicio eléctrico en estos momentos? Escríbalo en los comentarios 👇 https://t.co/f7IMHgjjUW — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 10, 2026



Hasta las 5 de la tarde, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado sobre los bajones y cortes del servicio. Se desconoce la razón de la falla o si se tomaron medidas para controlar la situación.

A principios de septiembre, las autoridades firmaron un acuerdo con la empresa estadounidense General Electric Vernova para avanzar en proyectos destinados al «fortalecimiento del sistema eléctrico nacional venezolano».

Durante los últimos meses, han sido habituales los bajones y ocurren casi todos los días. A esto se suma el racionamiento vigente en gran parte del país, en donde se dan cortes del servicio por varias horas.