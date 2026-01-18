VIDEO: Bomberos de UCV debieron asistir a familiares de presos políticos que se descompensaron durante vigilia en Caracas

Bomberos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) atendieron este domingo a familiares de presos políticos a las afueras del centro de reclusión Zona 7, luego de que se descompensaran durante una vigilia llevada a cabo entre la noche y la madrugada de este 18 de enero.

«Nuestros Bomberos UCV presentes para dar asistencia a los familiares de los presos políticos, quienes se han descompensado durante la vigilia en Zona 7 en Boleíta», señaló en X (Twitter) la cuenta Viva la UCV.

Asimismo, precisó que estudiantes «se mantienen firmes hasta que se reciban las medicinas para los privados de libertad».

Un video difundido en redes mostró el momento en el que los bomberos atienden en las tiendas de campaña a los presentes en la vigilia.

#AlMomento | Nuestros @BomberosUCV presentes para dar asistencia a los familiares de los presos políticos quienes se han descompensado durante la vigilia en Zona 7 en Boleita Los estudiantes se mantienen firmes hasta que sean recibidas las medicinas para los privados de libertad pic.twitter.com/7Ldqcx5ZCK — Viva la UCV (@VivaLaUCV) January 18, 2026

DENUNCIA DE INTIMIDACIÓN A FAMILIARES

Más temprano, el presidente de la FCU-UCV, Jesús Miguel Suárez, denunció que funcionarios de la PNB intentaron desalojar una vigilia en Zona 7 y que estuvieron intimidando a los familiares de presos políticos con posibles represalias.

En un video difundido en redes sociales, el líder estudiantil alertó sobre esta situación. «Después de terminar la vigilia que acompañábamos con familiares de presos políticos, estamos recibiendo intimidaciones de parte de organismos de seguridad del Estado», indicó.

Suárez precisó que incluso los efectivos amenazan con querer tomar el campamento de los familiares de presos políticos.

«Hacemos un llamado a los caraqueños, venezolanos, estudiantes y miembros de la sociedad civil a que se acerquen a la zona porque es muy preocupante. Tememos por la seguridad de los presos políticos y sus familiares por haber hecho una vigilia solicitando la libertad de cada uno de ellos», apuntó.