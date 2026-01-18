Venezuela

VIDEO: Bomberos de UCV debieron asistir a familiares de presos políticos que se descompensaron durante vigilia en Caracas

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Composición

Bomberos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) atendieron este domingo a familiares de presos políticos a las afueras del centro de reclusión Zona 7, luego de que se descompensaran durante una vigilia llevada a cabo entre la noche y la madrugada de este 18 de enero.

Contents

«Nuestros Bomberos UCV presentes para dar asistencia a los familiares de los presos políticos, quienes se han descompensado durante la vigilia en Zona 7 en Boleíta», señaló en X (Twitter) la cuenta Viva la UCV.

Leer Más

Maduro
«Hay gente detenida»: Maduro confirmó dos nuevos casos de intoxicación en escuelas, van siete en lo que va de noviembre
Avanza aprobación de milagro de José Gregorio Hernández, esto es lo que se sabe
Fiscal Saab dice que un hacker intentó provocar un «apagón informático» el 28J

Asimismo, precisó que estudiantes «se mantienen firmes hasta que se reciban las medicinas para los privados de libertad».

Un video difundido en redes mostró el momento en el que los bomberos atienden en las tiendas de campaña a los presentes en la vigilia.

DENUNCIA DE INTIMIDACIÓN A FAMILIARES

Más temprano, el presidente de la FCU-UCV, Jesús Miguel Suárez, denunció que funcionarios de la PNB intentaron desalojar una vigilia en Zona 7 y que estuvieron intimidando a los familiares de presos políticos con posibles represalias.

En un video difundido en redes sociales, el líder estudiantil alertó sobre esta situación. «Después de terminar la vigilia que acompañábamos con familiares de presos políticos, estamos recibiendo intimidaciones de parte de organismos de seguridad del Estado», indicó.

LEA TAMBIÉN: LIBERARON A JOVEN UCRANIANO CON AUTISMO, FUE DETENIDO EN 2024 EN LA FRONTERA

Suárez precisó que incluso los efectivos amenazan con querer tomar el campamento de los familiares de presos políticos.

«Hacemos un llamado a los caraqueños, venezolanos, estudiantes y miembros de la sociedad civil a que se acerquen a la zona porque es muy preocupante. Tememos por la seguridad de los presos políticos y sus familiares por haber hecho una vigilia solicitando la libertad de cada uno de ellos», apuntó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO: Hombre fue detenido en Miranda por las aberraciones que cometía contra sus dos hijastras
Sucesos
EN VIDEOS: Chile decretó «estado de catástrofe» tras incendios que dejan al menos 16 fallecidos y más de 50.000 evacuados
Mundo
La crisis de Venezuela se coló en la firma del pacto entre la UE y el Mercosur
La crisis de Venezuela se coló en la firma del pacto entre la UE y el Mercosur
Mundo