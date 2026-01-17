Liberaron a joven ucraniano con autismo, fue detenido en 2024 en la frontera

Autoridades venezolanas liberaron este sábado al estudiante de química ucraniano Yevhenii Petrovich Trush, un joven de 19 años dentro del espectro autista que huyó de la guerra en su país natal con el fin de buscar radicarse en Venezuela.

Sin embargo, quedó bajo arresto el pasado 20 de octubre de 2024 mientras realizaba trámites de refugio en la oficina de migración del Puente Simón Bolívar, en Táchira.

El abogado y miembro del Foro Penal, Gonzalo Himiob Santomé, confirmó en su cuenta de X (Twitter) su excarcelación, recalcando que estaba detenido desde la referida fecha.

Ese día, funcionarios le confiscaron su pasaporte y lo trasladaron bajo engaño al Puente Internacional Atanasio Girardot para una supuesta entrevista. Durante el procedimiento, agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) le incautaron su teléfono celular y su cargador portátil para someterlo a un interrogatorio.

Los efectivos separaron a Yevhenii de su novia y su suegra para subirlo a un vehículo negro sin proporcionar información sobre su destino. Sus familiares recorrieron diversas sedes policiales y fiscalías en Táchira sin éxito, enfrentando la negativa constante de los organismos de seguridad sobre el paradero del joven extranjero.

Un defensor público notificó días después mediante WhatsApp que el estudiante permanecía en la sede de la Dgcim en Caracas, pero los oficiales negaron la custodia cuando su suegra acudió al sitio. Las búsquedas se extendieron por Boleíta, el Sebin y el Rodeo I sin que ningún centro de reclusión admitiera tenerlo en sus registros.

La falta de representación diplomática de Ucrania en Venezuela complicó las gestiones de asistencia consular durante los meses de desaparición. Ante el silencio oficial, la familia buscó apoyo infructuosamente en los consulados de Finlandia, Alemania y Portugal, llevando finalmente el caso ante las Naciones Unidas en marzo de 2025, reseñó El Clarín.

PRONUNCIAMIENTO DE LA CIDH SOBRE YEVHENII

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció las trabas impuestas por las autoridades venezolanas para localizar al joven estudiante. «El Estado se ha negado a proporcionar información, a reconocer la privación de libertad y a recibir documentos como el habeas corpus y las denuncias por desaparición forzada», sentenció el organismo.

La salud de Yevhenii generó una alarma adicional debido a sus diagnósticos de Asperger, Trastorno de Atención e Hiperactividad (TDAH) y diversas afecciones estomacales crónicas. Su condición médica y la falta de contacto con el exterior vulneraron su integridad física y mental durante todo el tiempo que duró su detención arbitraria.

Por estos motivos, la CIDH dictó una medida cautelar el 5 de abril de 2025 tras determinar que el ucraniano enfrentaba un peligro inminente. El organismo internacional basó su decisión al considerar que el joven se encontraba en «una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos».