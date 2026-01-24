VIDEO: Bomberos de Caracas rescataron a tres perritos que estuvieron atrapados en una tubería por varias horas

Funcionarios de los Bomberos de Caracas, en conjunto con la División de Rescate y Operaciones Especiales del organismo, rescataron este pasado 19 de enero a tres perritos cachorros que estaban atrapados en un sistema de tuberías de la avenida La Facultad con calle Los Abogados.

De acuerdo con el reporte de la periodista Lysaura Fuentes, el rescate se llevó a cabo en un área de construcción de la referida zona. Los bomberos se apersonaron al sitio tras recibir una notificación sobre la situación.

Los tres perritos se encontraban en un espacio confinado en las tuberías. Un video compartido mostró que los efectivos tuvieron que forzar algunos puntos para poder sacarlos de ese lugar tan estrecho.

Para poder llevar a cabo la operación, se necesitaron herramientas especiales que permitieran sacar a los cachorros sin lastimarlos. Tras varias horas en el sitio, los bomberos pudieron rescatarlos a salvo.

LOS CACHORROS RECIBIERON ATENCIÓN

De igual forma, se conoció que los bomberos les prestaron atención debida a los tres cachorros en el sitio. Hasta los momentos, se desconoce cuál es el estado de los perritos y cómo pudieron terminar atrapados allí.

En redes sociales, algunos usuarios se aventuraron a decir que los animales terminaron dentro de la tubería por la mano del hombre. «Dios bendiga a los bomberos, pero esos cachorros son recién nacidos, muy difícil que se metieran solos allí. Alguien debió hacer esa aberración», manifestó una ciudadana.

Otros, por su lado, elogiaron la labor de los funcionarios bomberiles al rescatar con vida a los perritos. «Gracias, mil gracias», «Grandes héroes», «Dios los bendiga», fueron algunos de los comentarios en la publicación.