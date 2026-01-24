Venezuela

Transportistas piden reunión con autoridades para abordar aumento del pasaje: «Deben sentarse todos los involucrados»

Carlos Ramiro Chacín
Yelmira Jiménez, presidenta de la Asociación de Conductores La Voluntad de Gandhi, insistió este viernes en la necesidad de una reunión entre las autoridades nacionales, los transportistas y representantes de los usuarios.

Jiménez, quien también es vocera del Comando Intergremial de Transporte, insistió en la propuesta de un aumento del pasaje urbano. Sin embargo, reconoció que se deben alcanzar acuerdos en esta materia.

«Deben sentarse todos los involucrados; en este caso, los representantes de los usuarios, los transportistas y el Estado, para que lleguemos a un acuerdo satisfactorio entre las partes y nos adaptemos a la realidad», dijo Jiménez a Radio Fe y Alegría.

Los transportistas pidieron negociar con los usuarios. Foto: cortesía

Al igual que otros voceros del sector, Jiménez consideró que el boleto debe aumentar hasta los 50 centavos de dólar. Asimismo, llamó a crear un bono de transporte de 30 dólares mensuales para los usuarios.

JIMÉNEZ ALERTA DE LOS INSUMOS

Las autoridades aprobaron hace menos de un mes el incremento del pasaje urbano hasta los 60 bolívares. Sin embargo, afirmó que este monto equivale a 17 centavos de dólar, menos de la mitad de lo que se exige desde el sector.

«Cada día va disminuyendo, mientras que los insumos y repuestos tenemos que pagarlos al precio de la tasa del día del dólar», dijo Jiménez. Esta situación, según la gremialista, afecta la sustentabilidad del sector, puesto que los ingresos son cada vez menores.

Jiménez aseguró que los llamados a aumentar del pasaje no son decisiones arbitrarias. Al contrario, afirmó que esta clase de ajustes se discuten con las autoridades y las realidades de cada zona, lo que impide un pasaje único a nivel nacional.

