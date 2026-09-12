VIDEO: Alcalde de Chacao informó que se entregaron 60 apartamentos reparados tras los terremotos

La Alcaldía de Chacao anunció que entregó 60 apartamentos totalmente reparados, tras los daños ocasionados por los terremotos del pasado 24 de junio.

Las reparaciones de los apartamentos fueron financiadas en su totalidad con recursos propios y municipales.

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El anuncio se dio en el marco de un recorrido de supervisión encabezado por el alcalde Gustavo Duque, dentro del Plan «Trabajamos para que vuelvas a casa».

Durante la inspección técnica por los edificios afectados, el alcalde destacó el esfuerzo sostenido que ha mantenido todo el equipo municipal para devolver la tranquilidad a los vecinos, subrayando que la ejecución del plan ha permitido dar una respuesta oportuna y directa a quienes más lo necesitan.

En ese contexto, Duque afirmó: «Hemos asumido desde el primer día el compromiso de no dejar solos a nuestros vecinos. Con recursos propios del municipio y un esfuerzo logístico titánico, estamos interviniendo y recuperando las estructuras dañadas para devolverles a las familias la dignidad, la estabilidad y la tranquilidad que merecen».

Respecto a la clasificación y la situación de los inmuebles, el alcalde precisó el progreso logrado en la rehabilitación de los apartamentos y explicó por qué decidió convocar a la prensa para recorrer las obras.

«Les pedí a ustedes, los medios de comunicación, que me acompañaran a recorrer los apartamentos para que ustedes mismos pudiesen documentar este trabajo y, posiblemente en unas dos semanas, puedan venir y verlos totalmente listos», expresó.

LINEAMIENTOS PARA NUEVA ETAPA DEL PLAN

Duque también presentó los lineamientos de la nueva etapa del plan y detalló las próximas acciones y obras previstas para asegurar espacios seguros para todos los vecinos, tras explicar que las intervenciones han resultado más complejas de lo previsto inicialmente.

«A medida que fuimos ingresando nos dimos cuenta de que no era solo reparar paredes, sino también recuperar tuberías de aguas blancas y negras, cableado, piezas sanitarias y mampostería en cocinas. Sabemos que nuestros vecinos y condominios no tienen la capacidad para asumir el costo de recuperar un apartamento, el cual se aproxima a los 15.000 dólares entre materiales y personal obrero», detalló.

El alcalde de Chacao señaló además que a diario se retiran cientos de toneladas de escombros durante el proceso de reparación y agradeció a la Comisión Presidencial por su apoyo en esta labor, indicando que la incorporación de más camiones permitirá acelerar más el ritmo de trabajo.