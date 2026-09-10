Alcalde de Chacao revela cifra millonaria que se necesita para recuperar las estructuras afectadas por los terremotos

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, reveló este jueves, 10 de septiembre, la gran cantidad de recursos que se necesitan para recuperar las estructuras afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, estimó que la municipalidad necesita cerca de 20 millones de dólares para reconstruir los 5.500 apartamentos de los 49 edificios dañados y reparar los 168 inmuebles con afectaciones en sus áreas comunes.

Duque reconoció que la magnitud de los daños supera la capacidad presupuestaria del municipio, por lo que ha tenido que buscar apoyo en distintos frentes para avanzar en las reparaciones.

«Para poder cumplir absolutamente con todo. Obviamente, la municipalidad sola no tiene capacidad de hacerlo, pero estamos tocando puertas y reinventándonos todos los días porque esto es algo totalmente inédito», sostuvo el funcionario.

Asimismo, explicó que el costo de las reparaciones varía considerablemente según el nivel de destrucción de cada vivienda, pues en algunos casos no basta con «resanar» una pared o cubrir una grieta, sino que es necesario reponer baños completos, tuberías de agua e instalaciones eléctricas.

¿CUÁNTO CUESTA REPARAR UN APARTAMENTO?

Precisó que algunas reparaciones han llegado a los 18.000 dólares por apartamento. «Esto ha hecho que los recursos sean muchos más grandes en algunos apartamentos», acotó.

Sobre el respaldo económico que había anunciado el Ejecutivo nacional para atender los daños estructurales dejados por el doblete sísmico, el alcalde indicó que hasta ahora ese apoyo no se ha concretado.

«Nos dijeron que nos lo iban a dar, hasta ahora no los hemos recibido», afirmó.

Pese a las limitaciones de recursos, Duque destacó los avances logrados por la alcaldía en las semanas posteriores a la tragedia, en las que ya se ha intervenido una parte de los inmuebles afectados.

«Hemos entregado en un mes y dos semanas unos 60 apartamentos», indicó. Además, adelantó que la próxima semana anunciarán un plan que permite otorgar materiales a los apartamentos para los vecinos con edades promedios y con niños para que puedan avanzar en las reparaciones ante el reinicio de las clases.

Nuestros equipos continúan atendiendo las viviendas afectadas por los terremotos. La seguridad de nuestra comunidad es una prioridad que no se detiene. ¡Gracias por tanto compromiso! pic.twitter.com/qo563K15uY — Gustavo Duque Sáez (@duquegustavoS) August 20, 2026

OPERATIVO EN LOS PALOS GRANDES

El mismo Duque recorrió este jueves edificios de Los Palos Grandes que forman parte del plan de recuperación de inmuebles afectados por los terremotos, con el propósito de mostrar los avances de los trabajos y verificar las condiciones de las estructuras intervenidas.

Durante el recorrido, Duque visitó los edificios Vista Hermosa, Deco, Río de la Plata y Esmeralda, donde la Alcaldía de Chacao ejecuta reparaciones en apartamentos.

El alcalde explicó que el programa comenzó hace aproximadamente un mes y dos semanas. Reiteró que, en esta primera etapa, se priorizan viviendas con daños moderados o severos, especialmente aquellas cuyos residentes son mayores de 65 años.