Víctor Hugo Quero fue sepultado en el Cementerio del Este en Caracas, estos son los detalles

Los restos del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien habría muerto en custodia del Estado en julio del año pasado, fueron enterrados este viernes en el Cementerio del Este, en Caracas, según la periodista Maryorin Méndez.

Luego de que el cuerpo de Quero fue exhumado en el cementerio Parque Jardín, en Hoyo de la Puerta, las autoridades entregaron los restos a la madre del preso político, la señora Carmen Navas.

De acuerdo a la periodista Méndez, la señora Carmen le dio la sepultura a su hijo en la tarde de este viernes. Acompañada por dos sacerdotes, finalmente se pudo despedir de Quero, quien llevaba desaparecido desde enero del año pasado.

Más temprano, la señora identificó el cuerpo de Quero en el cementerio y luego estuvo presente durante la autopsia. El estado del cadáver parece no corresponder con la fecha de defunción brindada por las autoridades, afirmó Méndez.

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SE ESPERAN RESULTADOS DE LA AUTOPSIA

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), bajo la supervisión de la Fiscalía 80 Nacional con competencia en derechos humanos, realizó la exhumación del cadáver de Quero.

Reportes extraoficiales indican que la señora Carmen confirmó visualmente que se trataba de su hijo, confirmando que se trataba de su cadáver. Una vez concluyeron las labores forenses, trasladaron el cuerpo de Quero al Cementerio del Este.

El Ministerio Público ordenó la exhumación del cuerpo, en el marco de una «investigación penal» sobre el caso de Quero. «El objeto de realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial», agregó.

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Quero desapareció en enero de 2025, cuando las fuerzas de seguridad lo detuvieron. Desde entonces, su madre intentó que las autoridades le brindaran información sobre el caso, pero no supo de su paradero hasta el anuncio de su fallecimiento.

El Ministerio de Asuntos Penitenciarios aseguró el jueves que Quero murió en el Hospital Militar de Caracas por una supuesta «insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar» en julio de 2025. Además, afirmó que antes de su fallecimiento estaba recluido en la cárcel del Rodeo I.