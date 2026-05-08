EN VIDEO: Revelan nuevos detalles sobre el momento en el que la madre de Víctor Hugo Quero se enteró de su muerte

En las últimas horas han revelado nuevos detalles sobre el momento en el que le dijeron a Carmen Teresa Navas sobre la muerte de su hijo, Víctor Hugo Quero Navas.

«Fue citada al despacho de la defensora del pueblo quien se había comprometido el pasado domingo a darle una respuesta. En el despacho estaba el ministro de Asuntos Penitenciarios, quien tenía la obligación de ser el primero en comunicar a la mujer lo que habría ocurrido», informó la periodista Maryorin Méndez.

«Según la lápida, muy improvisada, que tiene un papel pegada en una lámina de hierro, Víctor Hugo falleció en julio del año pasado», acotó.

De igual forma, destacó las contradicciones que han encontrado y les buscó una posible explicación. «Los testimonios que logramos recoger de quiénes lo vieron en vida, enfermo, aseguran que lo vieron por última vez los primeros días de agosto y octubre. Pero recordemos que quién sale del Rodeo I sale también desorientado».

«Hay un documento que asegura que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios admite para el 24 octubre a Víctor en el Rodeo I, o sea mucho después de la muerte que se fija hoy en la lápida donde las propias autoridades nos llevaron», añadió.

No obstante, señaló que hay una gran descoordinación en cuanto a los presos políticos entre las distintas autoridades.

«El Ministerio de Asuntos Penitenciarios, y esto es gravísimo, no tiene la información exacta de lo que tiene el Servicio de Sistema de Máxima Seguridad (Sesma) en el Rodeo I. No necesariamente se compaginan las informaciones entre todo el sistema penitenciario. El Sesma parece ser que le rinde cuentas a una sola persona y es por eso que los datos no coinciden», precisó.

Asimismo, reveló que la exhumación del cuerpo de Víctor Hugo lo pidió la propia Carmen Navas. «Ha dicho que no lo cree, que quiere que se exhume el cuerpo que está allí. Ella ha exigido eso a las autoridades y se comprometieron en hacer este procedimiento».

«Sobre su muerte, dijeron que estaba defecando sangre, tenía graves problemas estomacales y falleció aparentemente en una intervención en el Hospital Militar», concluyó.