“Vi la muerte pasar por mis ojos”: El estremecedor relato de una joven que quedó atrapada durante el doble terremoto del 24Jun

Una joven identificada como Victoria Delgado está viva de milagro, tras haber hecho un esfuerzo sobrehumano para salir del edificio donde se encontraba, luego de que se derrumbara a causa de los terremotos del 24 de junio.

Entrevistada por Univisión, la sobreviviente dijo que quedó atrapada junto con una amiga entre los escombros, mientras intentaba evacuar el inmueble.

Dijo que vio la muerte “pasar por mis ojos”, pero no se rindió y aprovechó todas las fuerzas que le quedaban para salir con vida.

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Relató que le preguntó a su amiga: “¿ves algo?”, porque ella sí podía ver un poco de luz. Así que decidió usar sus manos para escarbar y abrirse paso hacia esa señal.

Dijo que comenzó a gritar, aprovechando que había abierto un hueco por el que le entraba aire limpio.

Afortunadamente, los equipos de rescate lograron localizarla y ponerla a salvo poco tiempo después.

La joven contó que quedó con heridas en las manos, la cabeza y hasta en un seno. Incluso tiene puntos en las piernas y casi no las puede mover, debido al esfuerzo que hizo.