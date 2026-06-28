Estos son los insumos que necesitan en el centro de acopio de la UCV

Desde que ocurrieron los terremotos el 24 de junio, en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se organizó un centro de acopio para los damnificados por esta tragedia.

Por ello, la dirigente estudiantil y candidata a la FCU, Rosa Cucunuba, dijo a través de sus redes sociales que hacen falta varios insumos para complementar lo que ya tienen recolectado.

Se trata de linternas, power banks, pilas y guantes. “Los que puedan acercar esos insumos, el centro de acopio sigue operativo”, destacó.

En este centro de acopio, cualquier ciudadano puede acudir a entregar ayuda para las familias que lo perdieron todo a causa de los sismos.

Las estudiantes están recibiendo ropas, medicinas, insumos médicos, comida no perecedera, alimentos para bebés, pañales, zapatos, agua, sábanas, cobijas, linternas, baterías; así como alimentos para mascotas.

El objetivo es destinar las donaciones a los lugares donde se necesita la ayuda, que incluye algunas zonas de Caracas, Aragua y La Guaira, donde los terremotos golpearon con más fuerza. También han recibido juguetes para los más pequeños.

Los donativos están debidamente clasificados y separados, pero se desconoce cómo son llevados hasta los damnificados de La Guaira, porque la entrega de los mismos ha sido centralizada.

Además, está cerrado el acceso a la entidad, salvo que los voluntarios se hayan registrado en el Poliedro de Caracas, como lo indicó Diosdado Cabello.