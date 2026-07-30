«Vi la grandeza y la pobreza del alma»: La dura experiencia de Ruddy Rodríguez como voluntaria en La Guaira tras los terremotos

La actriz y empresaria Ruddy Rodríguez contó su experiencia como parte del equipo de Ministros Voluntarios de Scientology luego de los terremotos en La Guaira.

«Llegué para establecer las comunicaciones, poner los Starlink, que estuvieran uno en Macuto, otro en Coral Beach, otro en Caraballeda, porque ahí iban a operar tanto los Topos Aztecas, como los Bomberos de Cancún, entonces teníamos que ponerles toda la infraestructura para que pudieran operar», comentó Rodríguez en entrevista para Shirley Radio.

«A una de las personas que más hay que ayudar es a los familiares que están esperando por sus seres queridos que están atrapados y los rescatistas. Los rescatistas son los seres más valiosos que hay que ayudar para que sigan haciendo su trabajo. Es desde la hidratación, los electrolitos, la comida, ‘siéntate aquí y ponen a otro’, nosotros rotamos a la gente porque ellos no tienen horario, no ven qué hora es», describió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shirley Varnagy (@shirleyvarnagy)

Asimismo, Rodríguez resaltó que se lleva muchas experiencias. «Lo más duro fue ver la compasión y la grandeza de los que ayudaron y ver la frialdad de los que no lo hicieron, para mí eso es lo más duro. Vi la grandeza y pobreza del alma, la maldad y la bondad, la justicia y la injusticia, la vida y la muerte. Yo lo vi todo y de verdad que de aquí vamos a salir fortalecidos».

«Como ministros voluntarios de Scientology seguimos en cuatro carpas en Macuto, Caraballeda, Los Cocos, Tanaguarena, porque ahorita viene la parte espiritual y la parte emocional, ayudar a la gente. Se están dando muchas charlas y conversatorios sobre qué hacer en un sismo, para estar un poquito más preparados y educados, eso lo están haciendo los Topos con los ministros voluntarios», concluyó.