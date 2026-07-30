¿Qué pasa con los escombros de los edificios afectados en Caracas? La aclaratoria que hizo la alcaldía

Tras los terremotos del 24 de junio, una de las preocupaciones que más se ha repetido entre las personas es cómo harán las autoridades para deshacerse de los escombros. Ante esto la Alcaldía de Caracas aclaró a dónde van a parar en la ciudad capital.

«En nuestra ciudad avanzamos a paso firme hacia una gestión de desechos eficiente y responsable con el medio ambiente. Más de 10.000 m³ de escombros recolectados y trasladados de forma segura», indicó el organismo en una publicación en Instagram.

En este sentido, señaló que desplegaron más de 140 equipos en las calles conformados, entre otras cosas, por camiones de volteo, compactadoras, minimatis y maquinaria pesada.

«2.000 toneladas diarias de residuos sólidos recolectados. Caracas se recupera con trabajo organizado, responsabilidad ambiental y el compromiso de todos», añadió.

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¿A DÓNDE PARARÁN LOS ESCOMBROS?

Los materiales serán trasladados exclusivamente a centros autorizados para evitar la saturación y proteger el entorno. En esta línea, la alcaldía de Caracas reportó tres centros:

Escombrera Km 1 de Mamera – El Junquito

Ojo de Agua: carretera vieja Caracas – La Guaira

El Amparo – Parroquia Sucre

Asimismo, apuntó que estos centros no se encargan únicamente de acumular los escombros. Una vez llega el material pasa por un proceso de clasificación.

«Los desechos pesados se transforman en nueva materia para la reconstrucción. Evitamos la saturación de vertederos y minimizamos el daño ambiental», agregó.