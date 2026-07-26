Veterinarios piden apoyo para atender a mascotas rescatadas en la Guaira, esto necesitan

Como consecuencia de los terremotos del 24 de junio, cientos de mascotas han quedado desamparadas y con diversas lesiones en La Guaira. Por ello, los médicos veterinarios que se han ubicado en un centro de atención en Caraballeda pidieron insumos y medicamentos para atender a los animalitos afectados.

Por redes sociales, se difundieron videos en los cuales los profesionales están solicitando insumos como inyectadoras de 1 cc. Ademàs de suero para hidratación y medicamentos para poder atender a los peludos.

Aunque no hay cifras oficiales acerca de la cantidad de mascotas rescatadas, hay reportes que hablan de unas 600 a 700. Las mismas reciben atención en los centros de atención instalados en la entidad.

Se han difundido casos que derivan en felices encuentros entre sobrevivientes que luego de perderlo todo, emprenden la búsqueda de sus mascotas por los diferentes refugios.

Pero, en gran parte de los casos, los animalitos también han perdido a sus familias y diversas ONG y rescatistas los tienen en adopción.

También abundan los casos de rescates milagrosos de mascotas que han sido rescatadas dos y tres semanas después de los sismos.