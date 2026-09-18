Vente Venezuela rechazó ‘detención’ del exalcalde Javier Oropeza

Vente Venezuela rechazó este jueves, 17 de septiembre, la detención del exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara, Javier Oropeza.

En su comunicado, la organización vinculó lo sucedido con un pronunciamiento reciente desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en el país.

«El violento secuestro del dirigente político Javier Oropeza este jueve en el estado Lara confirma que el aparato de represión en Venezuela permanece intacto, como afirmó la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas el día miércoles», reza el parte del comunicado difundido a través de redes sociales.

El partido señaló que, hasta el momento de la publicación del texto, se desconocía el paradero de Oropeza, y responsabilizó directamente al Gobierno por lo ocurrido.

«Su desaparición, estatus en el que permanece hasta el momento en que es publicado este texto, es una demostración más de la naturaleza criminal del régimen de Delcy Rodríguez», se enfatizó.

En ese mismo sentido, se insistió en que la detención no representa un hecho aislado sino la continuidad de una política ya conocida.

«A los venezolanos no nos sorprende: Delcy es Maduro. Por eso, no solo mantiene operativa su estructura represiva, sino que se niega a liberar a más de 344 personas, y a dictar el sobreseimiento a decenas de líderes políticos y otros civiles sometidos a medidas cautelares y otras formas de persecución y judicialización», se denunció.

REITERARON «RESPALDO» A VENEZOLANOS

Vente Venezuela contrastó además la imagen internacional que, según el partido, proyecta el Gobierno con hechos como la situación de Oropeza.

«Así operan las dictaduras. La de Delcy Rodríguez, una dictadura capaz de venderse como un socio internacional confiable, garante de la libertad de expresión al desbloquear medios independientes que por años no podían consultarse desde Venezuela, y como el interlocutor perfecto de una mesa de negociación tutelada por Estados Unidos, mientras se lleva a la fuerza a un periodista como Oropeza. Todo, el mismo día», apuntó Vente.

Asimismo, el partido hizo un llamado a la comunidad internacional y reiteró su respaldo a los venezolanos.

«Nuestro urgente llamado a la comunidad democrática internacional es a presionar por la liberación de Javier y de todos los presos políticos sin demora y sin excusas, y a no permitir que un régimen como el de Delcy Rodríguez se reacomode y fortalezca a partir de falsas pretensiones de transformación democrática, mientras en Venezuela los ciudadanos siguen sometidos al terror de su accionar», se señaló en el texto.

«Y a nuestros conciudadanos, ratificarles que no están solos y que jamás dejaremos de alzar la voz por lo que padecen. Nos vamos a encontrar codo a codo luchando por nuestra libertad», añadió Vente.

Para cerrar el mensaje, destacaron: «Ni con amenazas, ni con persecución van a doblegar la determinación de los venezolanos de ser libres. Este proceso que inició el 22 de octubre de 2023, que se ratificó el 28 de julio de 2024 y que se consolidó el pasado tres de enero, es indetenible».

#Comunicado Vente Venezuela ante el secuestro de Javier Oropeza. pic.twitter.com/XNnzkdeLHK — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) September 17, 2026

LO DETUVIERON TRAS ENTREVISTA EN LARA

La detención de Oropeza, según varios dirigentes de la oposición, se registró tras su salida de una entrevista en el diario El Informador, en Barquisimeto.

Voluntad Popular difundió un video en el que se observa a varias personas rodeando a Oropeza y forcejeando con él antes de introducirlo en una camioneta plateada

Primero Justicia aseguró que el dirigente fue abordado por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al salir del medio de comunicación.