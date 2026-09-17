VIDEO: Denunciaron la detención del exalcalde Javier Oropeza cuando fue abordado por funcionarios del Sebin en Lara

Dirigentes de la oposición venezolana denunciaron este jueves, 17 de septiembre, la detención de Javier Oropeza, exalcalde del municipio Torres, en el estado Lara.

Se detalló, que el hecho se registró tras su salida de una entrevista en el diario El Informador, situado en Barquisimeto.

Voluntad Popular (VP) difundió un video en el que se observa a varias personas rodeando a Oropeza y forcejeando con él antes de introducirlo en una camioneta plateada.

Primero Justicia (PJ), por su parte, afirmó que el dirigente fue abordado por presuntas camionetas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) al salir de dicho medio de comunicación.

Tras conocerse la detención, el dirigente Juan Pablo Guanipa se pronunció públicamente sobre el caso y denunció lo ocurrido.

«Alertamos que el SEBIN interceptó a Javier Oropeza cuando iba saliendo del periódico El Informador en Lara. ¡Liberen inmediatamente a Javier! Estas prácticas de terrorismo de Estado del chavismo tienen que terminar de inmediato. Basta de persecución, presos políticos y secuestros. ¡Basta de dictadura!», expresó Guanipa.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre el procedimiento, su motivo ni el lugar al que fue trasladado.

#17Sep | Medios se comunicación, partidos políticos y miembros de la sociedad civil denunciaron la detención arbitraria de Javier Oropeza, exalcalde de Carora. Oropeza salía de una entrevista con el medio El Informador en la ciudad de Barquisimeto (Lara), cuando funcionarios lo… pic.twitter.com/V7wKuOq3Kh — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 17, 2026

RECIÉN REGRESÓ A VENEZUELA

El hecho ocurrió apenas un día después de que Oropeza regresara a Venezuela, tras permanecer más de dos años en el exilio.

Este miércoles, 16 de septiembre, se trasladó al Palacio de Justicia de Caracas junto con su familia para oficializar el sobreseimiento decretado a su favor, según El Informador.

Vale recordar, que Oropeza abandonó el país después de los acontecimientos posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.