Varios sismos se registraron la noche de este 15-Oct en La Guaira, esto es lo que se sabe

Al menos tres sismos se registraron la noche de este jueves en La Guaira, específicamente al oeste de la parroquia Naiguatá.

De acuerdo con lo publicado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el primero tuvo una magnitud de 3.3, el cual lo sintieron habitantes de Caraballeda, Catia La Mar, así como en algunas localidades de la parroquia Macuto y Maiquetía.

Posteriormente, se registraron dos movimientos telúricos adicionales de 2.5 y 2.8; según la información que suministró Funvisis.

FUNVISIS

Sismo

15/10/2026 21:20

Mag (Mw): 3.3

Prof: 4.3 km

Epicentro: 10.603 N -66.817 O

9 km al oeste de Naiguata https://t.co/2LGOAuym1O — Funvisis (@SomosFunvisis) October 16, 2026

Sin embargo, hasta el momento no se han reportado mayores daños relacionados con estos sismos.

Con respecto al sismo de 3.3 varias personas reportaron que lo sintieron en otras zonas del país.

«Lo sentí en Baruta pero la app no avisó», escribió una usuaria, mientras que otro añadió: «Lo sentí brevemente en mi casa, en Turumo municipio Sucre, estado Miranda».

De igual forma, el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, anunció el despliegue de funcionarios de la Policía de Chacao y de Protección Civil, quienes realizaron recorridos de monitoreo. «Hasta el momento no se reportan daños ni novedades en ningún sector».

Por otra parte, en horas de la mañana Funvisis registró otro sismo de 3.3. Este movimiento, ocurrió específicamente a las 5:28 de la mañana con una profundidad de 99 kilómetros a 11 kilómetros al norte de La Guaira.