Por estas razones hay repunte de enfermedades virales en el país, dice el director de la Escuela de Medicina UCV

Venezuela ha vivido un aumento de enfermedades virales y diarreicas durante los últimos meses, según alertó Huníades Urbina Medina, médico y director de la Escuela de Medicina Dr. José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Urbina concedió una entrevista al programa Primera Página, alertando del aumento de cuadros virales. Según el especialista, se trata de enfermedades relacionadas con las intensas lluvias y altas temperaturas que han afectado el país.

«El agua acumulada en lugares, cauchos, en las plazas y donde haya donde se pueda acumular el agua, son criaderos para zancudos, y esos zancudos aumentados en cantidad pueden ser transmisores de estas enfermedades», dijo.

Urbina precisó que el agua estancada facilita la proliferación de zancudos. En tal sentido, aumenta la transmisión de enfermedades como el chikungunya y el zika.

También pidió tomar medidas preventivas contra los zancudos. «Utilizar en las mallas metálicas en las ventanas y mosquitos en algunos sitios, los repelentes para insectos que hay para adultos y para niño», sentenció.

URBINA ALERTA DE INFLUENZA

El especialista señaló que las enfermedades transmitidas por zancudos no son el único problema. Se debe sumar el riesgo de infecciones respiratorias, como la influenza, que proliferan durante la temporada de lluvias.

«La gente se queda en casa, hay mayor cantidad de personas en el mismo lugar, no se airea bien el lugar y entonces hay cantidad, aumenta la concentración de los virus que mantenemos normalmente en nuestra vía aérea», expuso Urbina.

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Por otra parte, Urbina alertó que el desbordamiento de ríos ha afectado la calidad del agua potable en algunas zonas del país, provocando un repunte de enfermedades diarreicas. El experto recomendó hervir el agua entre cinco y diez minutos.

Ante las condiciones climáticas que atraviesa el país, Urbina alertó del riesgo de deshidratación en periodos de calor intenso. La recomendación es permanecer hidratado, usar ropa manga larga y de colores claros, además de ventilar los espacios.