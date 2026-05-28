Vacaciones 2026: Sector turístico revela «expectativas interesantes» por vuelos internacionales

Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), aseguró este miércoles que el sector tiene «expectativas interesantes» para estas vacaciones escolares gracias a los vuelos internacionales.

Millones de venezolanos se esperan para la temporada vacacional de mediados de este año. Ante este escenario, Herrera dijo a Caraota Digital que el sector turístico cree que habrá un «incremento importante» de ventas para rutas internacionales.

«Estaríamos hablando de que para esa temporada estarían por llegar los vuelos de Qatar Airways (en julio), que conectan a Venezuela con Doha», dijo Herrera. A esto se sumará una ruta de hacia Houston, con United Airlines, y las siete frecuencias semanales entre Maracaibo y Bogotá, en Colombia, de la mano de la aerolínea Avianca.

Herrera dejó claro que se trata de una «temporada que promete una conectividad interesante». Además de las rutas mencionadas, «se espera de que muchas otras se puedan ir incorporando desde esta fecha» o posterior, como Aeroméxico que retomará los vuelos en octubre.

«En la medida en que se vayan incorporando otras rutas, pues vamos a ir también sincerando un poco mejor el mercado y entendiendo hacia dónde realmente se está moviendo el mismo», explicó Herrera.

De igual forma, Herrera apuntó que han sido «bastante movidos» los vuelos con Estados Unidos, a lo que incorporarán nuevas frecuencias. También destacan Madrid, capital española, y Bogotá como los «principales destinos más buscados».

HERRERA SOBRE TURISMO NACIONAL

Más allá de las rutas internacionales, también hay destinos nacionales en los que hay expectativas de una «buena comercialización», según Herrera. Entre ellos destacan Margarita, Mérida, el archipiélago de Los Roques y Canaima.

«También todo lo que tiene que ver con las costas del país, porque allí no vemos la movilización aérea, pero sí la terrestre», expuso Herrera, mencionando a los estados Falcón, Sucre, Anzoátegui y Miranda.

Por otra parte, algunos turistas se podrían acercar a «destinos que ofrecen experiencias distintas», como el agroturismo en la región de los Llanos. Asimismo, los estados andinos siguen ofreciendo lugares con atractivo para los visitantes.

Herrera concluyó que, desde el sector turismo, la expectativa «siempre es que todos estos destinos se activen». «Que tengan una buena movilización y comercialización», sentenció.