La «fórmula» que propone Delcy Rodríguez para «generar empleo e ingreso de divisas»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que la diversificación económica es crucial para la recuperación del país, a la vez que instó a Estados Unidos a levantar todas las sanciones.

Rodríguez visitó el estado Anzoátegui y encabezó una caravana en el marco de la «peregrinación por una Venezuela sin sanciones». Durante su alocución, destacó que la entidad orienta produce el 70% del almidón que se consume en el país.

«Venimos también de una siembra de maíz y de maní. De este estado sale el 70% del maní que se consume en el país. Tenemos que ir a un proceso de exportación no petrolera», indicó Rodríguez.

La mandataria encargada insistió que el país debe buscar ingresos más allá de la industria de hidrocarburos. «He llamado a desarrollar el motor exportador no petrolero. A diversificar nuestra economía», acotó.

«Cada producto debe tener un componente exportador porque eso va a generar más empleo e ingreso de divisas al país. Ese circuito virtuoso, esa fórmula, es lo que nosotros promovemos», aseveró Rodríguez.

RODRÍGUEZ INSISTE EN EL FIN DE LAS SANCIONES

Al igual que en otras alocuciones, Rodríguez insistió en que Estados Unidos debe levantar las sanciones contra Venezuela. Para la mandataria encargada, se trata de otro aspecto clave para recuperar la economía.

«Nosotros hemos venido a encontrar con la Venezuela productiva, por un país libre de sanciones, por un país libre, que esté en paz. Ese es el anhelo del pueblo venezolano», aseguró Rodríguez.

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Las declaraciones de Rodríguez se dieron en un proceso de flexibilización de sanciones, que ha facilitado la venta de petróleo venezolano y el retorno de la banca nacional al sistema financiero internacional.