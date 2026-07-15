Turismo de La Guaira seriamente golpeado tras terremotos: Más de 7.600 empleos quedaron afectados

La Guaira fue la entidad más afectada por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. El sector turismo, uno de sus pilares económicos, no quedó exento de la tragedia.

A casi tres semanas del doble terremoto, siguen trascendiendo detalles sobre los daños que sufrió el sector turismo en La Guaira. El presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela (Fenahoven), Alberto Vieira, brindó detalles a Unión Radio.

De acuerdo al gremialista, al menos 7.650 empleos directos del sector turismo quedaron afectados en el doble terremoto. Estos puestos de trabajo pertenecían a unos 1.150 prestadores de servicio en La Guaira.

Vieira sostuvo que parte de la recuperación de La Guaira debe pasar por los empleos afectados en el sector. Esto se debe a que miles de trabajadores dependían económicamente del turismo en el litoral.

HOTELES EN LA GUAIRA

Por otra parte, Vieira precisó que Fenahoven contaba con cinco hoteles afiliados en La Guaira. Uno de ellos colapsó en su totalidad, de manera que «hubo pérdidas que lamentar de vidas, de talento profesional que trabajaba allí».

Los demás hoteles de La Guaira, al igual que buena parte de los edificios de la entidad, también sufrieron daños en los sismos. Aunque «no condicionan la viabilidad», están «inoperativos», puesto que «se han caído paredes y los lobbies están destrozados».

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Vieira recordó que La Guaira lideraba la ocupación hotelera, con un 50% de promedio anual. «En temporada alta podía llegar a un 90% de ocupación y ahora en el corto plazo sabemos que no va a existir turismo», lamentó.

Hasta este martes, se han contabilizado 4.734 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.