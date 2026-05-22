Tribunal en Portuguesa imputó a dueños de clínica clandestina donde murió Yulixa Toloza, de esto se les acusó

Organismos de justicia en Venezuela dictaron este 21 de mayo una pena de 60 días de prisión preventiva en contra de María Fernanda Delgado Hernández y Edixon Torres Sarmiento, dueños de la clínica clandestina en la que murió Yulixa Consuelo Toloza tras una lipólisis láser en Bogotá, Colombia.

En la audiencia de presentación celebrada en Guanare, estado Portuguesa, los acusaron por resistencia a la autoridad.

«No había más por dónde actuar: el expediente judicial exhibió solamente la circular de alerta azul de Interpol», comentó una fuente vinculada a la causa citada por Portuguesa Reporta y RCN.

No obstante, esta causa no amerita privación de libertad, por lo que la jueza de la causa, Lisbeth Karina Díaz Uscategui, otorgó medida de aseguramiento judicial por 60 días contra María Fernanda Delgado Hernández y Edixon Torres Sarmiento hasta tanto se cumpla el proceso de extradición pasiva de los detenidos, solicitado por las autoridades judiciales de Colombia.

Los dueños de la clínica clandestina tendrán que pasar ese tiempo en la sede del Servicio de Investigación Penal de la Policía de Portuguesa, ubicada en la urbanización El Progreso de la ciudad de Guanare.

Mientras tanto, las autoridades en Colombia están preparando cuatro acusaciones por los delitos de desaparición forzada y secuestro simple, homicidio, omisión de socorro y destrucción de material probatorio y encubrimiento.

Cabe destacar que tras la muerte de Yulixa Consuelo y la desaparición de su cuerpo, los dueños de la clínica escaparon a Venezuela. Sus detenciones la realizaron funcionarios de la Policía del estado Portuguesa, el pasado lunes 18 de mayo en cumplimiento de una alerta azul emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).