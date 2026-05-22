Pica y se extiende: Andrea Del Val rompió el silencio y dio su versión de la pelea con el estilista Giovanni Laguna

La modelo Andrea Del Val rompió el silencio tras sufrir una agresión por parte del estilista Giovanni Laguna, a quien privaron de libertad durante unas horas en Cannes, Francia, la tarde del 20 de mayo.

«Acabo de llegar de la policía ya puse la denuncia. También aquí están todos los partes de los doctores, donde me ven dos rajas donde se nota que es una cortada punzante», dijo en entrevista para Kerly Ruiz en Siéntese quien pueda.

«Él y yo tenemos muchos problemas desde que yo participé en un concurso de belleza. Él quería que yo le pagara un dinero para hacerme ganar y como yo no le pagué me saboteó todo el concurso», recordó.

No obstante, a pesar de esto, señaló que el estilista volvió a tener un acercamiento con ella. «Tengo cuatro años asistiendo a Cannes, él me escribió ‘por favor avísame cuando llegues a Cannes, yo estoy acá’ y yo le puse ‘ok'».

«Pero qué hace él, ve con quien yo estoy compartiendo el apartamento y le ofrece sus servicios», reveló.

Posteriormente, la modelo indicó que escuchó como hablaba mal de ella. «A una chica que vive aquí conmigo diciéndole que yo soy una loca, una estúpida y salí de mi habitación y le dije: ‘Por qué no me dices esas cosas en la cara, estás en mi casa, te agradezco que te vayas’ y él agarró, se quitó un zapato y me dijo que me iba a pegar».

«Me empezó a insultar, a amenazar y por eso yo decidí grabarlo. ¿Qué ha hecho? Me tumbó el teléfono y me ha golpeado. Estoy sentada allá, se abalanza encima de mí y me agarra. Me empieza a pegar con su teléfono en la cabeza», dijo.

Por suerte, logró recibir el apoyo de un amigo. «Mi amigo llamó y llegó la policía inmediatamente. Se lo llevaron esposado. Estoy harta de que la gente piense que yo estoy loca, que yo soy el problema cuando yo lo que más hago es echarle pichón (esforzarse), intentar hacer las cosas bien», acotó.

Asimismo, la animadora Kerly Ruiz reveló que Andrea Del Val habría recibido «llamadas anónimas ofreciéndole dinero para que quite» la denuncia contra Giovanni Laguna.

Sin embargo, en horas de la tarde de este jueves el estilista Giovanni Laguna recuperó su libertad.