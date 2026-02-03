Tras exitosa convocatoria en la UCV: Estudiantes llaman a gran marcha por una «transición democrática»

El movimiento estudiantil convocó este martes a una gran marcha para el próximo 12 de febrero, día en que se conmemora el Día de la Juventud, para presionar por una «transición democrática» en Venezuela.

Estudiantes, dirigentes y sociedad civil se concentraron esta semana en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Durante varias horas, cientos de personas exigieron la liberación plena de los presos políticos.

Al concluir la protesta, el movimiento anunció una gran marcha nacional para el próximo jueves, 12 de febrero. Los estudiantes aseguraron que seguirán apoyando a las víctimas y los familiares de los presos políticos.

En tal sentido, desde el movimiento estudiantil aseguraron que el objetivo es continuar el acompañamiento a los manifestantes e insistir en las exigencias a las autoridades. «El 12 de febrero nos volveremos a ver las caras», añadió.

Hasta el momento, no hay amplios detalles sobre la marcha convocada para el 12 de febrero, fecha que ha protagonizado otras manifestaciones en el último siglo. Se espera que en los próximos días se brinde más información al respecto.

PROTESTA EN LA UCV

Mientras tanto, el movimiento estudiantil se ha pronunciado recientemente sobre diversos aspectos de la situación en el país. Principalmente, exigen la liberación de los presos políticos, especialmente aquellos estudiantes o docentes universitarios.

«El movimiento estudiantil reafirma y le pide la ciudadanía venezolana que no dejen solo a los estudiantes, no dejen solo a los profesores y familiares de los presos políticos. No nos dejen solos», dijo Octavio González, vocero del movimiento estudiantil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: IMPACTANTE: MADRE DE PRESA POLÍTICA SE DESMAYÓ EN PLENA TARIMA MIENTRAS PEDÍA LA LIBERTAD DE SU HIJA

Los estudiantes se concentraron cerca de las 11 de la mañana en la sede de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV) y partieron hacia Puerta Tamanaco. Trabajadores, docentes y familiares de presos se unieron a la protesta.

Hasta el momento, la ONG Foro Penal registró a 687 presos políticos para el 2 de febrero. Aunque se han contabilizado extraoficialmente unas 300 excarcelaciones, las autoridades elevan la cifra hasta las 800.