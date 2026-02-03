IMPACTANTE: Madre de presa política se desmayó en plena tarima mientras pedía la libertad de su hija

Momentos de tensión se vivieron en la concentración en la UCV cuando la madre de una de las presas políticas se descompensó mientras estaba en la tarima improvisada exponiendo el caso de su hija.

«Mi hija tiene tres hijos. Toda su familia fue detenida. Su hijo menor de 10 años; el de 15 años me lo torturaron, le amarraron la cabeza con bolsas, le metieron corriente, un bebé empezando la vida, cuarto año de bachillerato, no quiso seguir estudiando y hasta la fecha no tengo fe de vida de mi hija. No sé donde la tienen, él si sabe», dijo Fanny Lozada, madre de Ariannys Araujo Lozada.

Fuerte video: Fanny Lozada, madre de la presa política Ariannys Araujo Lozada, se descompensa tras contar las torturas que han sufrido su hija y sus nietos secuestrados por el régimen chavista. Ocurrió hace minutos en la marcha en la UCV para exigir la liberación de todos los… pic.twitter.com/W1FlFqftul — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) February 3, 2026

Sin embargo, todo cambio cuando dijo: «Necesito que me ayuden por favor» y cayó de inmediato hacia atrás completamente descompensada. Por suerte, uno de los integrantes de la concentración alcanzó a sujetarle la cabeza antes de que impactara con el suelo.

Estudiantes de la UCV y familiares de presos políticos en #Zona7 esperan fuera del Hospital Clínico Universitario por respuestas sobre el estado de salud de Fanny Losada, madre de Alinis Araujo Losada, presuntamente detenida en Zona 7. Losada se descompensó luego de exigir… pic.twitter.com/ryU4cRmQdN — Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) February 3, 2026

Poco después del incidente, la consejera universitaria Madeleine Mujica informó que la mujer se encuentra «bien», aunque le realizarán algunos estudios para descartar cualquier problema.

#AlMomento | Consejera Universitaria de la Madeleine Mujica dió reporte de salud de una de las madres de los presos políticos, que se descompensó durante la concentración de los estudiantes en la UCV pic.twitter.com/pP1iKxluZf — Viva la UCV (@VivaLaUCV) February 3, 2026

La detención de Ariannys la anunció en agosto de 2025 el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quién la identificó como alias “La Negra”. En rueda de prensa, Cabello la acusó de contactar a las bandas criminales en Colombia para instalar los explosivos que detonarían en un supuesto atentado en Plaza Venezuela.