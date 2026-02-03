Venezuela

IMPACTANTE: Madre de presa política se desmayó en plena tarima mientras pedía la libertad de su hija

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
madre

Momentos de tensión se vivieron en la concentración en la UCV cuando la madre de una de las presas políticas se descompensó mientras estaba en la tarima improvisada exponiendo el caso de su hija.

«Mi hija tiene tres hijos. Toda su familia fue detenida. Su hijo menor de 10 años; el de 15 años me lo torturaron, le amarraron la cabeza con bolsas, le metieron corriente, un bebé empezando la vida, cuarto año de bachillerato, no quiso seguir estudiando y hasta la fecha no tengo fe de vida de mi hija. No sé donde la tienen, él si sabe», dijo Fanny Lozada, madre de Ariannys Araujo Lozada.

Leer Más

El dólar paralelo arrancó el año 2025 con una ligera alza al cotizarse en Bs. 66,29 este jueves 02 de enero.
Dólar oficial mantiene la tendencia alcista: Así se cotizó este 13Nov
Maduro designa nuevo ministro de Servicio Penitenciario en medio de la huelga de hambre en 16 cárceles
Ucevistas formarán más de 1.000 testigos y miembros de mesa para el 28J: «Vamos a cuidar los votos»

LEA TAMBIÉN: EL MENSAJE QUE LE MANDÓ NICOLÁS MADURO GUERRA A SU PADRE AL CUMPLIRSE UN MES DE SU DETENCIÓN POR PARTE DE EEUU

Sin embargo, todo cambio cuando dijo: «Necesito que me ayuden por favor» y cayó de inmediato hacia atrás completamente descompensada. Por suerte, uno de los integrantes de la concentración alcanzó a sujetarle la cabeza antes de que impactara con el suelo.

Poco después del incidente, la consejera universitaria Madeleine Mujica informó que la mujer se encuentra «bien», aunque le realizarán algunos estudios para descartar cualquier problema.

La detención de Ariannys la anunció en agosto de 2025 el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quién la identificó como alias “La Negra”. En rueda de prensa, Cabello la acusó de contactar a las bandas criminales en Colombia para instalar los explosivos que detonarían en un supuesto atentado en Plaza Venezuela.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La Casa Blanca dice que "es irónico" que Bad Bunny y otros artistas critiquen al ICE
La Casa Blanca dice que «es irónico» que Bad Bunny y otros artistas critiquen al ICE
Mundo
IATA ve "delicada" la situación de cancelación de vuelos a Venezuela y promueve el diálogo
Agencias de viajes pronostican ‘caída’ en los precios de los boletos ante aumento de vuelos en los próximos meses
Venezuela
Cámara de Representantes aprobó presupuesto para poner fin al cierre del gobierno de Estados Unidos
EEUU