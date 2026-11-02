Trancaron la carretera Morón-Coro por otra protesta tras fallas eléctricas: afectados exigen respuestas

Decenas de ciudadanos cerraron este lunes la carretera nacional Morón – Coro, a la altura del municipio Silva, estado Falcón. La protesta se debió a las constantes fallas eléctricas que afectan la zona desde hace meses.

Cerca del mediodía de este 2 de noviembre, un grupo de vecinos del sector Los Corales cerró la carretera. En tal sentido, se desplegaron en la vía frente a la bloquera Agrecom y obstruyeron el paso.

#Tucacas| Habitantes cierran la carretera nacional Morón-Coro como medida de protesta ante las severas fallas en el servicio eléctrico que afectan a la comunidad y el turismo en la zona. https://t.co/956j1iCsB5 — Jhonattam Petit (@soypetitygarcia) November 2, 2026

En redes sociales circularon numerosos videos en los que se puede ver que la protesta desde la tarde. Las imágenes captaron el momento en que bolsas de basura y pedazos de madera son quemados en medio de la carretera.

De acuerdo al reportero regional Gerardo Morón, la protesta fue realizada por unas 40 personas. Mientras que las columnas de humo emanaban de la carretera, los manifestantes golpeaban cacerolas y otros objetos metálicos.

EXIGEN RESPUESTAS

Los ciudadanos dejaron claro que la protesta era una respuesta a las constantes fallas del servicio eléctrico en la zona. Denuncian especialmente que los apagones han afectado su vida y exigen medidas de las autoridades.

No es la primera vez que se da una protesta en el sector. Durante los últimos meses, vecinos del municipio Silva han manifestado por los problemas en el suministro de agua y energía eléctrica.

La protesta ocurrió en medio de la severa crisis eléctrica que azota la mayor parte de las regiones, en donde los cortes de servicio y las fluctuaciones afectan diariamente a millones de venezolanos.

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El gobierno nacional ha anunciado la compra e instalación de maquinaria para rehabilitar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). A pesar de estas obras, las fluctuaciones y cortes del servicio son habituales, especialmente fuera de la Región Capital.