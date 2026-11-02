EN VIDEO: El comentario de Diosdado Cabello a quienes han criticado el encendido de la Navidad en el país

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, rechazó que haya personas que se opongan al encendido de la Navidad decretado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el país.

«Con el encendido de las luces unos amargados diciendo que ‘Navidad, no’ ¿Qué quieren? ¿Cuál es su propuesta? ‘No, que eso es para esconder el sufrimiento y el dolor del pueblo de Venezuela’. Nadie está escondiendo nada, pero si algo tiene este pueblo es el entusiasmo, un pueblo echado para adelante, que no se queda en las adversidades y cada vez que hay un problema se las arregla para salir adelante. De ahí venimos todos», indicó.

«La semana pasada los bichos amargados porque salimos a caminar y la presidenta habló de Navidad. Hay que ser medio enfermo para vivir y dejar que el odio los vaya carcomiendo y no generar los anticuerpos para combatir el odio, ellos lo que hacen es echarle leña a la candela», añadió.

En este sentido, también defendió la reactivación de las playas en La Guaira. «Yo no tengo ninguna duda que La Guaira se va a disparar como la potencia turística económica para todos los venezolanos. No tengo ninguna duda. El espíritu de los hermanos nacidos en La Guaira es de amor infinito por su suelo. Uno pudiera decir que lo que ocurrió allí ocurrió en un momento extraordinario para el estado, de auge, de tranquilidad, ¿Empezar de nuevo? No es la primera vez que uno empieza de nuevo».

«Lo más importante es que ahí estaremos con ellos. Si estuvimos en las malas estamos ahorita en la del trabajo. No vamos para allá a tomarnos las fotos o a lamentar cuatro meses después lo que no atendimos el primer día, o cinco meses después lo que no fuimos capaz de atender desde el primer día. Estamos ahí desde el primer día atendiendo a los hermanos y buscando cómo ayudarlos», señaló.

«Ayer fue la Navidad con los que están en los campamentos ¿Qué quieren que no se haga Navidad con ellos? Los niños ahí tuvieron su fiesta ¿Disfrutaron o no disfrutaron? Pregúntenle a ellos. Pregúntenle a los niños sobre todo», concluyó.