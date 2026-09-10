«Toda estructura que vaya a ser reparada y haya sido inspeccionada, deberán notificar a las alcaldías», informó el ministro Garcés

Cientos de edificios resultaron afectados por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. A dos meses de la tragedia, aquellas obras de reparación o recuperación de las estructuras tendrán que ser notificadas a las autoridades municipales.

Así lo aseguró este miércoles el presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura y ministro de Transporte, Francisco Garcés, quien aclaró que será necesario obtener una autorización para las obras.

«Toda estructura que vaya a ser reparada y haya sido inspeccionada, los responsables de esa edificación van a la alcaldía notificar la reparación», expuso Garcés, quien aclaró que este requisito aplica solo para las estructuras con etiqueta amarilla o roja.

Garcés sostuvo que el objetivo es «documentar la reparación». «Tiene que ser un proyecto que sea elaborado por un responsable de ingeniería, reporta la alcaldía a la Comisión y se ingresa ahí el proyecto», acotó.

«Cada estructura que vaya a ser reparada, tiene una cédula de proyecto y reparación. Necesitamos tener la seguridad que toda estructura que haya sufrido daños sea reparada de manera adecuada», expuso.

EDIFICIOS QUE SERÁN DEMOLIDOS

Por otra parte, Garcés precisó que han sido evaluadas 63.568 edificaciones, de las que 36.910 recibieron la etiqueta verde. A esto se suman unas 15.000 con el color amarillo y 11.658 en rojo.

El funcionario afirmó que de las edificaciones con etiqueta roja, solamente serán demolidas el 10% por haber sufrido daños estructurales considerables. Es decir, se trataría de unas mil infraestructuras que serán implosionadas.

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De acuerdo al último balance oficial, al menos 6.500 personas murieron en los devastadores terremotos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11.000 viviendas sufrieron daños clasificados como de «alto riesgo».