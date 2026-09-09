Consecomercio propone economía bimonetaria como alternativa a una dolarización en el país

El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), José Gregorio Rodríguez, propuso que Venezuela adopte un esquema bimonetario «a la peruana» como alternativa a la dolarización.

Durante una rueda de prensa reseñada por Banca y Negocios, explicó que en dicho sistema el bolívar y dólar circularían legalmente de forma simultánea, tomando como referencia el modelo aplicado en Perú.

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Rodríguez explicó que descarta la dolarización plena de la economía porque el Banco Central de Venezuela (BCV) perdería su capacidad de emitir moneda para corregir desequilibrios, una postura que comparte con el economista Leonardo Buniak.

A su juicio, Venezuela cuenta con una ventaja relevante para sostener un esquema bimonetario. Dijo que su condición de productor petrolero competitivo, potenciada por los recientes acuerdos firmados, serviría como base para consolidar el modelo.

Asimismo, el dirigente gremial reconoció que la implementación de este sistema traería un período inicial de shock inflacionario mientras se alcanza un tipo de cambio real de equilibrio, aunque sostuvo que la experiencia peruana demuestra que la estabilización puede lograrse en un plazo razonablemente breve.

Para respaldar su planteamiento, Rodríguez señaló que el financiamiento bancario en divisas en Venezuela está muy rezagado frente al resto de la región, ya que el crédito apenas representa 13 % del PIB, frente a un promedio de 50 % en América Latina.

«La cartera de créditos total de la banca venezolana, la tiene una sucursal de un banco grande en Bogotá», puso como ejemplo el presidente de Consecomercio.

PIDEN ELIMINAR EL IGTF

Es por ello, que el gremio insistió, en que la dolarización de facto que ya existe en el país debe formalizarse mediante reformas concretas. Rodríguez planteó que el primer paso debe ser modificar los convenios cambiarios vigentes del BCV, además de eliminar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que a su juicio grava sin justificación operaciones cotidianas en moneda extranjera.

«No es una gran transacción financiera cuando un ama de casa, que recibió billete de 20 o 50 dólares de remesa, va a un supermercado a comprar alimentos de primera necesidad. Tampoco es una gran transacción financiera cuando se paga la reparación de un aire acondicionado. Nos parece contradictorio que se hayan abierto canales que permitan la circulación de divisas y que se vincule el sistema financiero nacional con el internacional, mientras permanece este impuesto», advirtió el presidente de Consecomercio.

Rodríguez detalló además que este tributo genera un efecto multiplicador que puede llegar a representar entre 6 % y 9 % de carga fiscal adicional sobre las operaciones en divisas, dependiendo de la extensión de la cadena de comercialización.

EL MODELO PERUANO

El dirigente gremial destacó que el caso de Perú es un referente obligado, ya que ese país ha mantenido estabilidad macroeconómica y baja inflación pese a la inestabilidad política que ha atravesado en la última década, marcada por el paso de 10 presidentes.

«En ese mismo período ha habido un solo presidente del Banco Central que está a punto de cumplir 20 años en el cargo. El sol peruano es una moneda estable que, incluso, la población la prefiere en lugar del dólar», señaló

Rodríguez contrastó esa situación con la venezolana, donde un volumen significativo de divisas circula al margen del sistema financiero formal.

«En Venezuela, como resultado de la circulación de remesas, de la actividad económica de intercambio comerciales, circulan o existen entre 4.000 o 5.000 millones de dólares que no se pueden transar directamente, ni se pueden convertir en financiamiento», enfatizó.