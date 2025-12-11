En Falcón se preparan para la llegada de una importante cantidad de turistas en Navidad y Año Nuevo

El presidente de la Cámara de Turismo del estado Falcón, Richard Zambrano, aseguró este jueves que hay buenas expectativas desde el sector y esperan una importante llegada de turistas a la entidad costera.

La temporada decembrina es una de las más significativas para el sector turístico, especialmente en las zonas costeras del país. Desde un principio, Zambrano dejó claro que Falcón no es la excepción.

Zambrano sostuvo una entrevista en el programa Al Instante, en el medio Unión Radio, y afirmó que hay buenas expectativas de visitantes en Falcón. Todo parece indicar que el principal destino será el parque nacional de Morrocoy.

«En la Costa Oriental yo estimo que esté sobre el 90%, no así para Coro o Punto Fijo, pero sí aspiramos que mejore a lo del año pasado que estuvo por el orden del 50 o 60%», detalló Zambrano.

El gremialista subrayó que en el caso de Morrocoy hay «una cantidad de reservas bien interesantes». Ahora esperan que las solicitudes a otros destinos de Falcón también aumenten en los próximos días.

ZAMBRANO DESTACA LA PREPARACIÓN

Desde la Cámara de Turismo aseguraron que se ha dado una amplia preparación para la temporada decembrina. No se trata nada más de Morrocoy, sino también de la península de Paraguaná, Coro, capital de la entidad, y la Sierra de Falcón.

Zambrano exhortó a los venezolanos a visitar algunos de los destinos turísticos de Falcón durante estas Navidades. Desde el sector se han preparado varias actividades culturales y tradicionales para los turistas.